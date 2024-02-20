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社會 社會焦點 保障人權

已婚女暈船「高雄金城武」還和前任曖昧　醋夫怒告2人下場大不同

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲高雄一名已婚女子暈船交友軟體上認識的男子。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子和丈夫結婚多年後，逐漸失去熱情，她去年透過交友軟體認識自稱「高雄金城武」的顏姓男子，雙方感情逐漸升溫，宛如男女朋友，經常傳「我想你」、「我喜歡你」互訴愛意，而黃女也興起與丈夫離婚的念頭，甚至跑去和陳姓前男友「商量」，丈夫得知後怒火中燒，對顏男、陳男提告求償侵害配偶權。法院審理後，判顏男應賠償6萬元，陳男免賠。

判決指出，黃女和丈夫是在2003年結婚，經過近20年的婚姻生活，對婚姻失去熱情，黃女在去年2月間透過交友軟體認識電子廠上班、自稱「高雄金城武」的顏姓男子後，再嚐戀愛滋味，兩人經常互傳簡訊表達愛意，不僅親吻、擁抱，甚至計畫一起出遊。

黃女與顏男打得火熱後，興起和丈夫離婚的念頭，卻又猶豫不決，於是找上高中時期的陳姓前男友陳男商量，陳男還勸她「你是不可能一顆心裝兩個人的」，希望黃女好好想清楚。

丈夫後來發現黃女和顏男、陳男都有曖昧的互動，大吵了一架後離婚，事後還對顏男、陳男提告侵害配偶權，分別求償50萬、10萬元。

法院審理時，顏男辯稱和黃女並沒有交往，亦無逾越通常男女之交往份際，要求免賠；陳男則說黃女是因為道德與情感煎熬找他聊天抒解，他是基於朋友道義給予黃女勸告、情緒開導及陪伴，二人並未處於曖昧或交往狀態。

法官根據3人的對話記錄及相關事證，認定顏男和黃女間確實已逾越一般社交分際之男女不正當往來，已侵害黃女丈夫的配偶身分法益，應賠償6萬元為適當；陳男的部分，則沒有證據顯示陳和黃有不正常的男女交往，因此判陳男免賠，全案還可上訴。

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