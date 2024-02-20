疑閃電桿！女大生自摔遭大貨車後輪輾斃　司機難過：沒注意到

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市大社區今(20日)上午8點多發生一起死亡車禍，一名楊姓女大生騎乘機車與一部大貨車並行，女大生疑似為了閃避電線桿，車身往左傾後自摔，遭大貨車後輪輾斃。司機對此表示，當時沒有注意到車身旁有騎士，對意外發生感到十分難過。

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女大生倒臥在地，已明顯死亡、未送醫。

▲女大生遭大貨車輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方於死者身上找出一張學生證，發現楊姓女子就讀於某大學，根據入學年級資料，研判是年約23歲楊姓女大生。據了解，她的家人住在北部，警方正聯絡家屬南下處理後事。

肇事黃姓司機表示，當下沒有注意到旁邊有騎士，是聽到後面有人叫他，才知道發生車禍，沒想到會發生憾事，對此感到十分難過。

警方初步了解，當時楊姓女大生沿著大社區中正路南向北直行，與50歲黃姓男子駕駛的大貨車同向行駛，於現場不明原因自摔後，與同向行駛的大貨車發生碰撞，導致死傷，黃姓駕駛實施酒測值為0，楊姓女騎士則待法醫相驗。

▲監視器錄下女大生突然向左傾斜，下秒倒地遭輾。（圖／記者吳世龍攝）

記者循線調閱監視器，找出關鍵撞擊過程，畫面中錄下女大生在騎乘過程中，不知何故突然往左傾倒，摔車後下秒就遭大貨車後輪輾過。而後方多名騎士見狀緊急剎車，有人繞道離去，另有2名騎士急停於路旁，趕緊打電話叫救護車。

女大生就讀的學校表示，對此事件感到遺憾，將聯繫家屬了解事發經過，並協助後續事宜。