回應赴中禁團令　王國材：對岸不送觀光客來就是損害國家利益

▲交通部長王國材表示，赴中禁團是因為損及國家利益。（圖／記者李姿慧攝）

記者許敏溶／台北報導

原定3月1日要解除赴陸禁團令喊卡，引發爭議，更遭批評無法源依據。交通部長王國材今（18日）表示，目前就是以「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」對旅行業進行管制，會管制最重要就是損及國家利益，包括我們開放過去但對岸不過來，觀光會有逆差，這就是損害，其次就是M503改變航路事件，也危害到我們的航安跟國安，都是損害到國家利益。

政府原同意3月起開放台灣團赴大陸旅遊，但年前宣布喊卡，引發爭議。藍白近期更猛攻此議題，認為沒有法源依據，交通部觀光署昨天急援引「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」澄清，同樣讓藍白不服。

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對於法源依據，交通部長王國材表示，經過和行政院法規會、交通部法治處等法制單位討論，目前以「發展觀光條例53條」、「旅行業管理規則」對旅行業進行管制，而會管制，最重要一點是有沒有損及國家利益。

王國材表示，實際上就是有損及國家利益，因為若開放台灣團赴大陸旅遊，對岸不開放，就會造成觀光有逆差，這樣就不平衡、造成國家損失，其次就是改變M503航路事件，也危害到航安跟國安，都是損害到國家利益。

王國材指出，禁止出團不是我們希望的目的，事實上，從去年開始，我們就不斷釋出善意，希望中國大陸能夠有善意回應，所謂善意回應就是對岸也要把他們的觀光客送過來。但後來中國大陸不但沒開放，還發生M503航路和諾魯斷交事件等惡意行為。

M503航路部分，王國材進一步說明，這個涉及國安問題，也危害到台灣的生存權，這就是損害國家利益。所以這部分是可以公開來討論或辯論，目前是有經過法制單位的解釋。