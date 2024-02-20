合歡山鳶峰停車場驚見「奧客煮大餐」　還嗆管理員：叫人照顧你

▲民眾違規在鳶峰停車場占用中巴停車位，甚至開伙煮食。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

「合歡山暗空公園」是獲得國際暗空協會認證的星空場所，但有民眾爆料，19日開車上時，在合歡山鳶峰停車場發現一部發財車，不但占用中巴車位，甚至動手烹煮食物享用，也不聽從管理人員勸阻，嗆聲「找人照顧你」。惡劣行徑於網路曝光後引發網友撻伐，南投縣風景管理所指出，依《合歡山暗空公園自治條例》，製造光害、野炊等違規行為都可開罰。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉絲團昨天有民眾PO出照片，照片顯示起碼有4名男女，昨天下午3時共乘一台小發財車前往鳶峰停車場，大剌剌停放在中巴的專用停車格，車斗上載有蔬菜等食材、鍋具，當場烹煮食物並大快朵頤；該粉團小編指出，停車場管理人員前往勸阻時，竟還出言要叫人「照顧」管理人員。

小編表示，鳶峰停車場外的告示牌以中、英、日、韓等四國語文和圖像，明確宣告棄置垃圾、吸菸、攀折花木、生火、露營、野炊等皆為禁制事項，自我解嘲道「只差沒有土星文而已」，呼籲民眾尊重配合；網友也紛紛聲援抨擊「人若無恥，天下無敵」、「鯛民不會覺得有錯，建議直接開罰」、「近期高山野火，台灣只有一個，一定要重罰保護山林。」、「人家可能是不認識字或是眼盲...甚至耳苞（包）」、「要不要告他恐嚇」。

▲鳶峰停車場告示牌上載明不得生火、野炊等禁止事項。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

針對此事，南投縣政府風景區管理所說明，鳶峰停車場屬合歡山暗空公園範圍，《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》第5條明訂「車輛停妥後三分鐘內應關閉對外所有光源」等防治光害措施，違者可處1000元以下罰鍰，第6條也訂有「未經核准於指定以外之地區大聲喧鬧、燃放鞭炮、營火、野炊、烤肉、滑草、攀岩、露營、搭設棚帳、播放或使用鳴器、操作遙控機具（線）等活動。」等禁制事項，縣府得將違規事實及證據移請相關處室裁處。

風管所指出，鳶峰停車場因不在太魯閣國家公園範圍內，無法以《國家公園法》等究責，將促請縣府法制單位研議修訂上述自治條例條文，讓野炊、烤肉等禁制行為，有相具體相對應的明確罰則。