好市多新神品+1！他試「日本西點禮盒」秒嗑半盒…一票網友共鳴

▲好市多（Costco）商品多元、價格低廉，是許多台灣人的購物天堂。（圖／資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者閔文昱／綜合報導

許多消費者經常選擇在美式賣場好市多採買生活用品，不少人都有自己必買的口袋名單。最近一名網友就發現，好市多新推出一款「日本西點禮盒」，一次買了兩盒回家嘗試，結果一吃大為驚豔，一邊看韓劇一邊就把半盒嗑光，讓他直呼「真的太犯規了！」貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他近日特地前往內湖好市多，就為了購買一款新上架的「日本西點禮盒」，且因為擔心會被掃光，他還一次買了兩盒。

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原PO回家實際品嚐後發現，該款點心甜度不高，大人配茶點或是咖啡一起享受很剛好，小孩也很適合，且禮盒內有多種不同點心，可以慢慢享受，不過他晚上看韓劇時不知不覺就吃掉了一半，並大讚「這盒真的太犯規了」。

▲好市多新上架「日本西點禮盒」。（圖／翻攝自好市多官網，下同）

根據官網介紹，該款禮盒為日本原裝進口，內含11款餅乾一次滿足味蕾，「豐富的口感與細緻的風味，交織出令人驚喜的美味體驗」，另外配茶、咖啡皆適宜，是歡度佳節、快樂時光不可或缺的點心良伴，產品還附精緻提袋，送禮大方，自用兩相宜。一盒售價則為419元。

貼文曝光後，馬上吸引不少會員關注，紛紛大讚「好吃也不貴」、「這好吃，沒送人自己吃光了」、「這品牌的餅乾好吃」、「好吃，CP值很高」、「偶然吃到這間餅乾，這真的好吃，連挑嘴的老媽都讚不絕口」、「好吃！甜度適中」、「北日本的餅乾都好吃」。