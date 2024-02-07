　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多新神品+1！他試「日本西點禮盒」秒嗑半盒…一票網友共鳴

▲好市多新上架「日本西點禮盒」。（圖／資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多（Costco）商品多元、價格低廉，是許多台灣人的購物天堂。（圖／資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者閔文昱／綜合報導

許多消費者經常選擇在美式賣場好市多採買生活用品，不少人都有自己必買的口袋名單。最近一名網友就發現，好市多新推出一款「日本西點禮盒」，一次買了兩盒回家嘗試，結果一吃大為驚豔，一邊看韓劇一邊就把半盒嗑光，讓他直呼「真的太犯規了！」貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他近日特地前往內湖好市多，就為了購買一款新上架的「日本西點禮盒」，且因為擔心會被掃光，他還一次買了兩盒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回家實際品嚐後發現，該款點心甜度不高，大人配茶點或是咖啡一起享受很剛好，小孩也很適合，且禮盒內有多種不同點心，可以慢慢享受，不過他晚上看韓劇時不知不覺就吃掉了一半，並大讚「這盒真的太犯規了」。

▲好市多新上架「日本西點禮盒」。（圖／資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多新上架「日本西點禮盒」。（圖／翻攝自好市多官網，下同）

根據官網介紹，該款禮盒為日本原裝進口，內含11款餅乾一次滿足味蕾，「豐富的口感與細緻的風味，交織出令人驚喜的美味體驗」，另外配茶、咖啡皆適宜，是歡度佳節、快樂時光不可或缺的點心良伴，產品還附精緻提袋，送禮大方，自用兩相宜。一盒售價則為419元。

貼文曝光後，馬上吸引不少會員關注，紛紛大讚「好吃也不貴」、「這好吃，沒送人自己吃光了」、「這品牌的餅乾好吃」、「好吃，CP值很高」、「偶然吃到這間餅乾，這真的好吃，連挑嘴的老媽都讚不絕口」、「好吃！甜度適中」、「北日本的餅乾都好吃」。

▲好市多新上架「日本西點禮盒」。（圖／資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

ET快訊
正式通緝周庭！　港警宣布
陳沂遇襲被諷活該！　謝忻心疼力挺
台積電員工分紅總額1001億元　平均每人可拿149.52萬元
暴打陳沂男90度鞠躬道歉　「背影像網婆才動手」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瘦肉精驗22次數值跳動大　衛生局點「2原因造成」：關鍵在有驗出

他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50％

好市多新神品+1！他試「日本西點禮盒」秒嗑半盒…一票網友共鳴

尾牙為何「幾乎都吃桌菜」　眾人曝3關鍵原因：吃Buffet排隊就飽了

4生肖過年財運爆棚　命理師曝開運秘技「靠刮刮樂」拿紅賺錢

除夕年夜飯眉角多！專家曝「這3道菜」上桌　當心衰事連連

陳沂街頭遭毆怕到不敢睡　館長送「慰問大禮包」附暖心手寫卡片

婆婆過年「拜拜馬拉松」24小時獻祭3隻雞　媳婦火大要帶孩離開

35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」　鄉民吵翻了

XBB疫苗打氣再攀新高！上周19.7萬人搶接種　Novavax這批打完就沒了

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

瘦肉精驗22次數值跳動大　衛生局點「2原因造成」：關鍵在有驗出

他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50％

好市多新神品+1！他試「日本西點禮盒」秒嗑半盒…一票網友共鳴

尾牙為何「幾乎都吃桌菜」　眾人曝3關鍵原因：吃Buffet排隊就飽了

4生肖過年財運爆棚　命理師曝開運秘技「靠刮刮樂」拿紅賺錢

除夕年夜飯眉角多！專家曝「這3道菜」上桌　當心衰事連連

陳沂街頭遭毆怕到不敢睡　館長送「慰問大禮包」附暖心手寫卡片

婆婆過年「拜拜馬拉松」24小時獻祭3隻雞　媳婦火大要帶孩離開

35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」　鄉民吵翻了

XBB疫苗打氣再攀新高！上周19.7萬人搶接種　Novavax這批打完就沒了

瘦肉精驗22次數值跳動大　衛生局點「2原因造成」：關鍵在有驗出

中國4艘海警船駛入釣魚台海域　日本多次警告「離開我們的領海」

美妝巨頭宣布裁員3000人　雅詩蘭黛股價一度狂飆19%

他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50％

每天都要吃早餐？營養揭判斷1關鍵　搭配飲食3重點更健康

終於啟航！《怒海戰記》主線通關時長曝光　製作團隊解密開發花絮

好市多新神品+1！他試「日本西點禮盒」秒嗑半盒…一票網友共鳴

46歲女3天前「肩頸按摩」鬆一下　突劇痛、視力模糊！醫嘆恐中風

尾牙為何「幾乎都吃桌菜」　眾人曝3關鍵原因：吃Buffet排隊就飽了

4生肖過年財運爆棚　命理師曝開運秘技「靠刮刮樂」拿紅賺錢

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

要脫單了！2月「桃花最旺星座」　一堆人排隊告白

陳沂遭毆　館長送「慰問大禮包」附暖心手寫卡

受惠學費減免　高中生最愛校系「私大擠進榜」

35歲還在拚國考！男爆苦惱「過年怎面對親戚」

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

婆婆過年「24小時拜拜馬拉松」媳婦火大要帶孩離開

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

開業35天刮出2000萬大獎　幸運女得主想買房

更多熱門

相關新聞

才領養1個月　汪睡到翻肚不演了

才領養1個月　汪睡到翻肚不演了

怎麼走鐘了？飼主王小寶家中領養一隻小黑狗，沒想到才過了短短一個月，狗狗就原形畢露「不演了」，每天躺在阿嬤懷裡呼呼大睡，還不忘開腿＋露肚肚，超醜睡姿全被鏡頭拍下。

好市多油價每公升便宜3.5元　內行曝原因

好市多油價每公升便宜3.5元　內行曝原因

台南市聯合稽查安平燈區美食市集

台南市聯合稽查安平燈區美食市集

六間超人氣雞排店

六間超人氣雞排店

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

關鍵字：

好市多日本西點禮盒美食購物社群

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

台積電員工分紅　平均每人149.52萬

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

即／台中「干城市場」大火　現場濃煙衝天

網求《甄嬛傳》馬拉松跳過甘露寺　電視台回應

過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票炫富

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

小心過年爆肥！醫揭9種熱量破表零食

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面