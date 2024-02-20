楊寶楨落淚辭職　陳智菡臉書遭網友嗆：不要內鬥霸凌黨內競爭者

▲民眾黨發言人楊寶楨請辭黨發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人兼民眾黨團副主任楊寶楨19日請辭，雖然出面受訪時否認內鬥，並表示自己希望先休息沈澱一陣子，但她講到激動處時竟一度哽咽落淚，引發外界聯想恐與新上任的民眾黨團主任陳智菡有關。對此，有網友湧入陳智菡臉書貼文下留言「不要內鬥霸凌黨內競爭者」、「別再欺負寶寶了」、「我就看你們夫妻倆怎麼搞垮民眾黨！」等。

民眾黨主席柯文哲近期進行組織改組，立法院黨團由「戰狼小姊姊」陳智菡補齊懸缺已久的黨團主任，但就在19日黨團副主任楊寶楨卻突然離職，被外界質疑恐有內鬥狀況。

對於楊寶楨請辭雙職務，陳智菡回應，很容易會有這種見縫插針或杯弓蛇影的文章，但楊寶楨很長時間沒真正好好休息，包含自己選完議員，接下來馬不停蹄的總統大選，而楊的工作非常繁重，長期以來在立院黨團也比較沒有代班人，讓她身心都很疲憊，否認有內鬥一事。

不過，楊寶楨下午出面受訪時情緒一度激動到落淚，她說「相信大家可能會有很多揣測，但真的不是所謂內鬥，只是希望能先休息沈澱一陣子，多陪陪家人、準備進修規劃。」

雖然楊寶楨也出面否認內鬥，但仍有許多網友湧入陳智菡臉書貼文留言「不要內鬥霸凌黨內競爭者」、「別再欺負寶寶了」、「我就看你們夫妻倆怎麼搞垮民眾黨！」、「蔡壁如、楊寶楨，下一個是誰？」、「你的能力又沒有寶楨好，你只會出一張嘴而已」、「好可怕的戰狼小姊姊～不寒而慄」等。