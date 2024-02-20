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花蓮公廁上演四腳獸！20萬誘少女1天3次一毛未給　噁男下場曝

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲花蓮男子20萬誘少女發生性行為，遭法院判刑。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮一名男子搭訕未滿16歲的少女，以5000元約開房間，還稱當他女朋友的話就一個月給6萬元，隨後雙方喝酒聊天，男子發現少女酒醉後，佯稱發生性行為就給她20萬，隨後在公廁內上演四腳獸連3發，少女母親得知後提告，花蓮地方法院判男子有期徒刑6月，賠償45萬。

判決書指出，男子於2022年7月22日，在花蓮縣花蓮市超商內結識未滿16歲的少女之後，以5000元「開房間」、當女朋友一個月給6萬元等引誘少女。同日下午2時許，男子與少女搭乘計程車前往七星潭聊天，少女因不勝酒力在公廁內嘔吐，男子陪同少女前往廁所後，表示要給20萬元，2人即在廁所內發生3次性行為，但男子並未給少女任何金錢，少女母親得知後提告並求償60萬元。

法院認為，男子未能克制己身性慾，以金錢利誘少女發生性行為，男子迄未與少女及其母親和解，且少女案發後罹患創傷後壓力疾患，依與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為，處有期徒刑6月。

民事部分，法院認為男子侵害少女身體、貞操權，綜合考量雙方身分、地位、財產狀況、被告侵害程度，及對少女母親精神上所造成之痛苦程度等一切情狀，判決男子應給付少女35萬，少女母親10萬，共45萬。可上訴。

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