4度激戰15歲女害懷孕！41歲大叔虎爛性交易　判1年4月再賠20萬

▲蘇男與15歲少女發生4次性行為，導致少女懷孕墮胎，遭判刑1年4月，並應賠償女方20萬元。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名41歲修車工蘇男2020年在交友軟體認識15歲國中少女小瑄（化名），並4度載她到汽車旅館開房間，結果導致少女懷孕，少女父親發現後隨即帶她到醫院接受引產手術，並對蘇男提告求償30萬元，沒想到蘇男竟反控少女從事性交易，交往對象複雜，他一毛不賠，橋頭地院審理後，依親子關係鑑定結果，判蘇男1年4月確定，並應賠償小瑄20萬元。

判決指出，蘇男2020年在交友軟體認識小瑄後，兩人透過通訊軟體LINE聊天，並相約在小瑄家附近見面，小瑄當時就表明自己才15歲，但蘇男仍執意帶她到汽車旅館發生性行為，從2021年1月初至月底，共發生4次性行為，小瑄因而懷孕，直到小瑄父親發現她肚皮隆起，事情才曝光，家人也馬上帶她到醫院引產，並向蘇男提告求償。

蘇男出庭時，卻囂張稱「我一毛不賠」，並指控小瑄從事性交易，先前曾與位男性發生性關係，甚至背有6條詐騙案，「要我賠償原告這些金額太誇張，訴訟費用也不應由我負擔」。

不過法院根據親子關係鑑定報告，且蘇男審理時自承與少女4次性行為都不是性交易，小瑄出庭時也證稱「約我出去有給我喝冰火而已」等語，認為小瑄並無從事性交易，刑事部分，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，分別處蘇男徒刑10月、9月、9月、9月，應執行有期徒刑1年4月確定。

民事部分，一審橋頭簡易庭判蘇男應賠償少女20萬，但蘇男不服上訴，二審橋頭地院認為蘇男為逞一時之私欲，導致少女懷孕，並使她因而墮胎，造成她身心健康侵害，蘇男不思檢討其自身行為，反誣指小瑄不潔身自愛，拒絕賠償損失，實屬可議，因此駁回蘇男上訴，應賠償小瑄20萬元確定。