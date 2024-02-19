破歷史紀錄！新疆最低溫「-52.3℃」　冬夏最大溫差超過100℃

▲新疆雪景。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

新疆地區受強冷空氣影響，截至2月18日08時，北疆、東疆和南疆先後出現大範圍降溫。富蘊縣吐爾洪鄉出現最低溫「-52.3℃」，打破新疆歷史最低溫的紀錄。而去年夏天，吐魯番市三堡鄉則出現最高溫52.2℃，反映出新疆的冬夏最大溫差超過100℃。

▲吐爾洪鄉出現最低溫「-52.3℃」。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，受強冷空氣影響，新疆出現今年最強寒流，截至2月18日08時，北疆、東疆和南疆先後出現大範圍降溫，阿勒泰地區東部共4站最低氣溫下降30℃以上。

富蘊縣吐爾洪鄉站日最低氣溫下降45.1℃，降至「-52.3℃」，打破新疆有紀錄以來，最低氣溫極值（原記錄為富蘊站-51.5℃，出現在1960年1月21日）。

▲▼新疆氣象台發布暴雪紅色預警。（圖／翻攝自微博）

去年夏天，新疆經歷了有氣象紀錄以來最熱的夏季，吐魯番市三堡鄉最高溫52.2℃，打破中國實測最熱紀錄。7個月內，新疆溫差超過100℃。

報導指出，這次強冷空氣於15日登陸新疆，新疆氣象台當日先後發布暴雪紅色預警信號、大風紅色預警信號、寒潮紅色預警信號，加上寒流前，氣溫較高，導致降溫猛烈。