立院今開議！黃國昌稱質詢題目「溫暖」　柯文哲避回楊寶楨請辭

▲柯文哲到黨團開會，卻騎單車闖紅燈。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院20日開議，國民黨立委吳宗憲、民眾黨立委黃國昌一早就到議場門口，等待登記議程變更，民眾黨團預計提案要求21日加開院會進行食安專報。被問到此次質詢題目為何？黃國昌回「溫暖」；而柯文哲一早到黨團開會，也被問及有無關心請辭的民眾黨發言人楊寶楨？柯僅不斷說「哎唷哎唷」避回。

新國會第一會期今天開議，面對19日朝野協商破局狀態，民眾黨團總召黃國昌昨早已喊出，今要提案21日加開院會進行食安專報，希望可以得到兩大黨團支持，沒必要動用到表決程序。而黃國昌也於今日一大早6時40分左右到議場門口，等待登記議程變更，但只見國民黨立委吳宗憲更早一步抵達。

▲民眾黨黃國昌、國民黨吳宗憲一早在議場門口，等進入登記提案變更議程。（圖／記者屠惠剛攝）

由於柯文哲每週二、五固定到立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，大批媒體早早在6時45分左右開始在大門口等待；先步入黨團辦公室的是黃國昌、陳昭姿、林國成、吳春城、麥玉珍，被問到今日質詢題目？黃國昌僅稱「溫暖」，至於面對國民黨今將微杯葛5至10分鐘，黃國昌回應，沒有關係啦，今天開議大家高高興興。

隨後，黃珊珊也抵達黨團辦公室，被問到昨在臉書發文喊話楊寶楨，有沒有進一步關心對方？黃珊珊低調地說「早安、早安，謝謝、謝謝。」而民眾黨秘書長周榆修被問及楊寶楨一事，稱好同事沒有內鬥這回事，至於是否要討論院會質詢題目，周則表示開完會再說。

柯文哲於7時22分騎車YouBike在青島東路上，但不知道是否趕著開會，所以不小心闖了紅燈；而柯文哲停好車走到黨團辦公室前，針對是否有安慰楊寶楨、國民黨傳出要加開院會等問題，僅不斷說「哎唷、哎唷」，未正面回應。