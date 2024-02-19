國民黨團拋32項優先議案曝光！　不在籍投票、NCC人事案皆入列

▲國民黨黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期20日開議，各黨團也將確定本會期優先法案，國民黨團今（19）日下午召開黨團大會，討論第一會期的提列優先議案，包含國會改革、不在籍投票、《吹哨者保護法》與《核子反應器設施管制法》，NCC、考試委員及大法官人事同意案也在名單當中。

國民黨團總召傅崐萁今日下午召開第一次黨團大會，除立院正副院長韓國瑜及江啟臣外，其餘藍委均出席與會。會中，眾藍委討論第一會期提列的32項優先議案，包含內政5項、外交國防1項、經濟3項、財政3項、教育文化3項、交通1項、司法法制10項以及社福衛環6項。

提列內政的5項優先法案，包含《不在籍投票法》、《公民投票法》、《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《新住民基本法》及《租賃住宅市場發展及管理條例》，除了保障人民的參政權和居住正義外，也欲透過修法保障陸配、外配和新住民的權益。

外交及國防部分，國民黨團提出《國防產業發展條例》第10條第1項修正草案，明定主管機關及經濟部應鼓勵外國廠商與合格廠商進行產業合作與相互投資，並落實技術轉移，透過國際合作及投資等方式，落實移轉研發或產製等關鍵技術。交通方面，由於4月底前行政院長陳建仁必須提出4位NCC新任委員的人選名單，在野陣營如何使用人事同意權審查人選，將成為全國關注的焦點。

另外，《中小企業發展條例》、《電業法》和《再生能源發展條例》等經濟法案，國民黨團也提出修正草案，鼓勵企業加薪解決國內低薪問題，並重新審視再生能源佔比，調整化石燃料和核能的發電比例，以符合國際淨零排放趨勢。至於財政3項優先議案，國民黨團納入《證券交易法》、《所得稅法》修正草案，以及審查113年度中央政府總預算案，揭露上市櫃公司董、監事個別酬金，並提高所得稅中的「長期照顧特別扣除額」至18萬元。

教育及文化部分，針對校園食安、學校午餐升級和提升教育投資，國民黨團將提出《教育經費編列與管理法》、《學校衛生法》修正草案，以及研議《學校供餐法》。社福及衛環方面，藍委提出《人工生殖法》、《勞工保險條例》、《全民健康保險法》、《工會法》、《長照保險法》和《護理人員法》等草案，解決女性生育自主權、勞保及健保財務狀況、開放警消人員組建工會、長照財源和提升護理人員待遇等議題。

司法及法制10項議案中，包含《立法院職權行使法》、《行政院組織法》、《立法院組織法》、《揭弊者保護法》、《刑法》第三百三十九條之四修法草案，以及執行考試委員和司法院大法官人事同意權。其中，國民黨團主張的國會改革目標，將透過「總統國情報告常態化」、「強化人事同意權案審查暨記名投票」、「聽證權法制化」、「部會首長任命聽證」、「正副院長選舉記名投票」和「設立藐視國會罪」等法案來達成。

32項優先議案中，目前正在研議草案的共有16項，已有建議修法、立法版本的有12項，「113年度中央政府總預算案」一案已送交財政委員會審查當中。而4名NCC委員、9名考試委員及7名大法官人選名單，將在今年4月、5月及7月進行提名及審查。