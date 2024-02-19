發展綠電成趨勢！投顧業者：綠能基金成聚焦量點

▲發展綠電成趨勢！投顧業者透露，綠能基金成聚焦量點。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

發展綠電成全球趨勢，包括經濟部、晶圓大廠台積電都積極發展再生能源，而相關再生能源基金已成目前市場最夯議題。有投顧業者宣佈，與佈局全球綠色產業的能源基金正式簽署投資顧問契約，提供有關綠能投資的專業建議。

盈瑞投顧表示，晶圓大廠台積電原訂2050年「全球營運100%使用再生能源」目標提前至2040年，另外，規劃2030年全球生產營運據點，使用再生能源比例由40%提升為60%。

不僅如此，國際大廠也紛紛加入RE100（100％再生能源），台灣企業受制於產業鏈採購趨勢，勢必得朝RE100邁進，因此去年底經濟部也放寬條件，再生能源自用發電設備（又稱再生能源第二型、第三型電廠）將開放賣電給再生能源售電業者，經由再生能源售電業者轉售給終端企業用戶。在眾多再生能源售電業者中，大同智能的表現相對亮眼。

盈瑞投顧指出，綠石全球能源基金目前已投資台灣太陽能案場43.8M，總金額約26億元，並且正洽談收購數個大型已發電之SPV案場，發電容量約300M至500M，主打解決企業RE100與碳中和的問題，讓中小企業投入基金的同時，也能解決購買綠電的困難。

接下來也將與國內知名售電業者合作，提供全方位的綠電解決方案。未來除了太陽能案場，後續還會投資氫能與表後儲能等項目，並規劃至越南投資太陽能案場。