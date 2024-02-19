「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

▲日本自民黨參議員今天拜訪民進黨中央黨部。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今（19）拜會民進黨，並由民進黨代理秘書長楊懿珊、國際部主任李問及副主任邱雯莉接見。雙方針對國會外交、海巡發展、假訊息防治等議題，進行深入的交流，雙方也期許今年度的「2＋2」民進黨與自民黨國會議員政策交流會，順利且成功進行。

楊懿珊表示，黨主席賴清德當選後接見的第一個訪問團就來自日本，顯見台日兩國情誼深厚、關係密切，此外，楊懿珊也代表民進黨歡迎兩位資深的參議員蒞臨，北村曾任日本參議院外交防衛委員長、堀井巖曾任日本外務副大臣，兩位數度訪台，皆是台日夥伴關係重要的推手。

楊懿珊指出，未來民進黨政府會持續致力於深化兩國間的合作關係，讓台灣議題能讓全世界更關注，以遏止中國使用非和平的手段破壞現狀，民進黨不管在任何時候對守護台灣的民主以及維護區域的和平穩定擁有最高的堅持，這是台灣對印太區域乃至世界的責任。

李問則說，台灣跟日本同樣經常受到天災地變的威脅，也希望在救災、消防、海巡等面相，在人道救援的共同演練，有更多的合作，台灣年輕世代希望看見台日雙方更多關於環境保護與文化創意產業的交流，過去幾年來他在馬祖服務，感謝日本方面大力協助「馬祖國際藝術島」活動，日本駐台代表也多次來訪馬祖。

北村經夫及堀井巖分享，日本與台灣是有共同價值觀的朋友，今年初能登半島地震發生時正副總統蔡英文、賴清德也第一時間發表慰問，台灣民間也提供了善款，代表日本與台灣是患難見真情的好朋友，希望為了區域穩定，台灣與日本能更加提升如此友善的關係。