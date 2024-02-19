　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

▲▼日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今（19）拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

▲日本自民黨參議員今天拜訪民進黨中央黨部。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今（19）拜會民進黨，並由民進黨代理秘書長楊懿珊、國際部主任李問及副主任邱雯莉接見。雙方針對國會外交、海巡發展、假訊息防治等議題，進行深入的交流，雙方也期許今年度的「2＋2」民進黨與自民黨國會議員政策交流會，順利且成功進行。

楊懿珊表示，黨主席賴清德當選後接見的第一個訪問團就來自日本，顯見台日兩國情誼深厚、關係密切，此外，楊懿珊也代表民進黨歡迎兩位資深的參議員蒞臨，北村曾任日本參議院外交防衛委員長、堀井巖曾任日本外務副大臣，兩位數度訪台，皆是台日夥伴關係重要的推手。

楊懿珊指出，未來民進黨政府會持續致力於深化兩國間的合作關係，讓台灣議題能讓全世界更關注，以遏止中國使用非和平的手段破壞現狀，民進黨不管在任何時候對守護台灣的民主以及維護區域的和平穩定擁有最高的堅持，這是台灣對印太區域乃至世界的責任。

李問則說，台灣跟日本同樣經常受到天災地變的威脅，也希望在救災、消防、海巡等面相，在人道救援的共同演練，有更多的合作，台灣年輕世代希望看見台日雙方更多關於環境保護與文化創意產業的交流，過去幾年來他在馬祖服務，感謝日本方面大力協助「馬祖國際藝術島」活動，日本駐台代表也多次來訪馬祖。

北村經夫及堀井巖分享，日本與台灣是有共同價值觀的朋友，今年初能登半島地震發生時正副總統蔡英文、賴清德也第一時間發表慰問，台灣民間也提供了善款，代表日本與台灣是患難見真情的好朋友，希望為了區域穩定，台灣與日本能更加提升如此友善的關係。

▲▼日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今（19）拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

▲▼日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今（19）拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

▲▼日本自民黨參議員北村經夫、堀井巖今（19）拜會民進黨。（圖／民進黨提供）

ET快訊
Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉笑：Appl
晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫
快訊／超噁「老鼠乾屍」豆乾追源頭！稽查結果曝
快訊／聯合再生能源董事劉康信辭世
快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！
賺錢都被通膨吃掉！　2023實質薪資出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

國民黨團拋32項優先議案曝光！　不在籍投票、NCC人事案皆入列

快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！今首次會議

「狼」不比「羊」有人氣？　凌濤籲白營：對待夥伴要溫暖有人性

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

林思銘爆民眾黨要求禮讓1席召委　黃國昌嗆「把話說清楚」：誰跟誰要？

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

國民黨團拋32項優先議案曝光！　不在籍投票、NCC人事案皆入列

快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！今首次會議

「狼」不比「羊」有人氣？　凌濤籲白營：對待夥伴要溫暖有人性

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

林思銘爆民眾黨要求禮讓1席召委　黃國昌嗆「把話說清楚」：誰跟誰要？

性感女模什麼都能賺！不只出售原味內衣褲　口水一瓶賣破3000元

黃少谷忙拍戲「還是繼續開計程車」！　曝現實原因：我真沒把握

鄰居貓回來「奶黃包」趴窗看得入迷　網驚訝：不是柴柴嗎？

陪家人倒垃圾！牛頭㹴「興奮轉圈圈」滿場跑　快樂笑臉讓人融化

蜜大腿妹子「超愛坐推車拍照」　一票人爆反感：自以為可愛

華新麗華晚間發布重訊　業界估與國際投資案有關

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

新竹科學城進軍木蘭女足　網羅6位越南女將創國內先例

曹佑寧「女友跑掉」檳榔攤借電話　被辣妹笑：別再騙自己了

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

政治熱門新聞

快訊／立院開議前夕！傳民眾黨「美女戰將」減一

快訊／楊寶楨辭職「情緒激動落淚」：掙扎非常久⋯

快訊／韓國瑜首度協商失敗！時間喬不攏　黃國昌拒簽結論

藍綠白朝野協商激辯！韓國瑜「椅子突掉下去」　稱因聽得太激動

柯建銘隔空籲黃國昌　「不要做戲，太矯情了」

楊寶楨辭2職務　陳智菡否認內鬥

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

呂秀蓮：民眾黨8席荒腔走板　恐泡沫化

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

要求禮讓1召委？黃國昌要林思銘說清楚

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

王婉諭最高票當選決策委員　「要讓社會再次看見時代力量的價值」

曝民眾黨要求禮讓1席召委！　國民黨團表態：我們要有自己的召委

更多熱門

相關新聞

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

台中市長盧秀燕因台糖瘦肉精案遭點名應到立院備詢，讓台北市長蔣萬安不滿表示，高雄也爆出辣椒粉驗出致癌物「蘇丹紅」，那市長陳其邁是不是也要去立院，卻遭高雄市議員林智鴻批評，問題辣椒粉的原料來源是新北市。對此，台北市府副發言人李政軒表示，蔣萬安是要點出由立法委員質詢地方首長不符合憲法相關的體制，才以辣椒粉為比喻，若林智鴻覺得不該由立院質詢高雄陳其邁，怎會又擴大錯誤的連鎖而要求侯友宜？

食安專報恐延宕1個月　吳思瑤批黃國昌

食安專報恐延宕1個月　吳思瑤批黃國昌

王婉諭最高票當選決策委員　「要讓社會再次看見時代力量的價值」

王婉諭最高票當選決策委員　「要讓社會再次看見時代力量的價值」

柯建銘隔空籲黃國昌　「不要做戲，太矯情了」

柯建銘隔空籲黃國昌　「不要做戲，太矯情了」

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

關鍵字：

民進黨自民黨

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面