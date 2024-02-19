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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

▲▼韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長選舉國民黨的韓國瑜、江啟臣曾拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新國會20日即將開議，未來各委員會召委選舉結果成為焦點。國民黨前立委陳學聖說，過去立法院任何第三大黨，有些規模比民眾黨小的，都會有召委席次，如今民眾黨可能全然皆空，真的自己要好好想想。

陳學聖說，民眾黨立院黨團第一仗，在正副院長選舉二輪投票時棄權，就已被看出原本想要左右逢緣、藍綠通吃的意圖，變成了左支右絀、藍綠皆空。如今召委選舉，藍綠都表示要獨立作戰，不和民眾黨合作，民眾黨除非8席立委全部集中在某一委員會拚看看，而且還要看藍綠要不要讓，或也祭出人海戰術，不然民眾黨極有可能仍然召委一席皆無。

陳學聖指出，過去立法院任何第三大黨，不論新黨、親民黨、台聯、時力，有些規模還比民眾黨小，都會有召委席次，甚至連無黨籍高金素梅，一個人，也都有機會當上召委，「為何8席立委的民眾黨，卻全然皆空，真的自己要好好想想」。

陳學聖表示，民眾黨不要繼續沈迷在大選時的話術、幻術，立法院五湖四海之人皆有，比民眾黨委員從政資歷豐富的比比皆是，如果民眾黨某些人仍想把自己站在道德的制高點，刻意鄙視其他105位立委，最後民眾黨很可能就會在泥沼中，繼續陷入困境。

對於召委選舉，民眾黨團總召黃國昌19日表示，本來就不強求召委位置，因為按照立院議事規則，相關黨團提案都要併案審查，若民進黨不提法案，難道國民黨也不排嗎？

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