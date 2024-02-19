北港慶元宵千人提燈踩街！警24日起執行交管　啟動環鎮接駁車

▲北港警分局為確保元宵節活動交通順暢及人車平安，特別員警協助交通疏導任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與朝天宮合作在顏思齊紀念碑圓環舉辦「龍耀雲騰慶元宵」活動，將於2月24日邀請知名歌手現場演唱，並於活動開演之前，笨港媽祖文教基金會亦舉辦北港地區一年一度的千人元宵踩街活動，為維護會場民眾安全，北港警分局將執行交通管制和現場維安工作。

北港警分局為確保交通順暢及人車平安，特別編排制服員警協助交通疏導任務，至於踩街路線從北辰國小司令臺前成功路、北辰路、公園路、文化路、中正路、中山路、北港朝天宮。因所經路線含蓋北港鎮市區，最後集結於元宵晚會活動舞台，對此綿長隊伍，警方也動員制服、便衣、義警、民防投入協勤。

北港警分局指出，北港燈會環鎮接駁車自2月11日至2月25日正式開跑，平日16時至21時，假日14時至21時，沿途停靠北港登記所、北港糖廠、水道頭文化園區、北港第一停車場、1911好庫文化產業園區，全路線皆免費搭乘，詳細路線停靠站點及時刻表可上雲林縣政府或雲林縣交通工務局官網查詢。

北港警分局長張澤銘表示，北港鎮所舉辦各項表演活動及晚會錄製，警方因應舞台搭拆及當日活動參觀人潮，自2月23日起將實施彈性交通管制，請行經該區域用路人多注意管制措施。另24日節目預計於22時結束，疏散人潮時，也請看熱鬧或遊玩的民眾務必遵守現場員警的交通指揮，俾利活動的平安進行。

▲北港警分局為確保元宵節活動交通順暢及人車平安，特別編排制服員警協助交通疏導任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）