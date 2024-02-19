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30幾歲還買玩具「會不會被笑」　內行驚曝1亮點：都是土豪

▲▼ Uniqlo、樂高 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲原PO爽買一堆公仔與樂高，怕被嫌幼稚。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

網搜小組／劉維榛報導

「30幾歲了還在買玩具，會不會被人笑？」一名網友透露，某天心血來潮走進玩具店，想著沒有經濟壓力，「忍不住買了一堆正版寶可夢公仔和樂高幾個set」，回家拆開來組裝時，內心更是無比亢奮，更自嗨直呼「跟狗一樣興奮，超級開心！」不過原PO也擔心表示，33歲花錢買玩具會不會太幼稚？

一名網友在PTT表示，最近逛街看到一間玩具店，內心忽然冒出「老子很有錢」的想法，於是爆買一堆寶可夢正版公仔，以及樂高組合。

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到家後，原PO分別拆開戰利品，心情也跟著莫名爽快，還浮誇自嘲「跟狗一樣興奮，超級開心，像狗一樣雀躍蹦蹦跳跳！」對此，原PO也好奇拋問，「30幾歲了還在買玩具，會不會被人笑？」

底下網友笑回，空間夠大才擺得下這些收藏品，反而是有錢人在玩的，「像我都買等身大抱枕」、「財富自由的象徵」、「自己喜歡就好啊，車子手錶啥的也是玩具，看你用什麼角度去看」、「樂高、公仔跟買房沒有衝突，組完有收藏間置放，還能獨立打光的都是土豪」、「樂高不是大人玩的，是有錢的大人玩的」、「樂高好玩啊！不過組完一個主題要花4.5萬」、「你月薪百萬看誰笑你」、「千萬不要玩樂高，玩到要換房才能繼續玩」、「老一輩會跟你說不如存起來買房」。

還有網友透露，「我這邊有40多歲還在買爆乳動漫老婆公仔的」、「我老公40幾，也是一堆樂高跟公仔啊，現在還能跟兒子一起玩」、「我學弟自己住三房兩廳，整間擺玩具也是過得很開心啊」。

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