有錢人都是心理學家！懂人心比懂經濟重要　50位富豪致富心法公開

▲韓國企管專家發現，有錢人看懂人心的走向，就能掌握錢的流向。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

想要有錢，懂人心其實比懂經濟更重要！韓國跨足多領域的作家鄭寅鎬發現，當他見過越多韓國優秀的企業家、白手起家的有錢人，就越確信這個道理；為了理解「有錢人的思考方式」，他訪問了50多名富豪，揭開致富心法，讓讀者能打造「易富」體質。

一個念頭的差異、一個行動的不同，就可能決定了你是5%的富人，還是95%的窮人。韓國資深企管專家鄭寅鎬，深入接觸超過50位富豪，歸納出一套「致富心理」。例如有錢人不從眾，反而總是與他人背道而馳；有錢人節制享樂，就算住在葡萄酒窖也不會喝醉；有錢人樂於聽取反對意見，避免陷入誤以為自己能掌控一切的「控制錯覺」。

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▲有錢人想法總是與他人背道而馳，全球首富馬斯克（Elon Musk）正是如此。（圖／達志影像／美聯社）

像是全球首富馬斯克，在破產之際，選擇將剩下的錢全部投入公司。天才畫家畢卡索，生前擅長社交，廣大人脈使他累積了億萬財富。而投資奇才巴菲特，收購企業時會特別聘用反對者，來減少投資錯誤。這些世界級的有錢人，都用自己的故事告訴人們，想要成為有錢人，必須先掌握人的「心理」。

窮人與有錢人的差異在於，窮人被心理支配，有錢人支配心理。雖然人人都想成為有錢人，但要懂得心理，才能操控錢和人；看懂人心的走向，就能掌握錢的流向。透過掌握有錢人的思考、行動方式，將不再是財富的盲從者，也不是金錢的奴隸，更能一步步朝著自由、自主的聰明有錢人邁進。

▲《有錢人的書櫃總有一本心理學書》將來台發行繁體中文版。（圖／平安文化）

鄭寅鎬將這套致富心法在新書《有錢人的書櫃總有一本心理學書》分享，幫助更多讀者縮短與有錢人的距離，除了訪問及瞭解有錢人的成功秘訣，也專注探討「有錢人是基於什麼來判斷和行動？」並答案寫在本書中，如今也將來台發行繁體中文版，由平安文化在3月4日上市。