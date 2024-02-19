被迫「喬」出衛環委員會？　洪申翰：樂意禮讓新科！轉投國防外交

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院新會期20日開議，各黨立委都為了要進哪個委員會搶破頭，針對有媒體詢問，是否在下個會期被迫「喬」出衛環委員會？民進黨立委洪申翰回應，民進黨團一向有禮遇新科不分區專業的傳統，在考量整體的專業發揮跟戰力下，他要主動向黨團表達，「我非常樂意禮讓新科專業委員，轉而投入同樣也是對台灣未來發展至關重要的國防外交委員會。」

針對有媒體詢問，是否在下個會期被迫「喬」出衛環委員會？洪申翰回應，在本次國會選舉，民進黨有好幾位非常優秀的新科專業不分區委員進入國會；其中，立委林月琴、王正旭委員的社福兒少與醫療專業，都是高度對應衛環委員會的所屬主責部會。

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洪申翰指出，民進黨團一向有禮遇新科不分區專業的傳統，在考量整體的專業發揮跟戰力下，他要主動向黨團表達，「我非常樂意依循過去的傳統，禮讓新科專業委員，轉而投入同樣也是對台灣未來發展至關重要的國防外交委員會。」

洪申翰說，接下來，他還是會持續深耕氣候變遷、能源、永續與弱勢平等議題，不會因為委員會的變動而改變，尤其近年氣候與永續議題已經是國際外交議程中的重中之重，這也是發揮專業非常好的機會。

洪申翰說明，他會用最快速度學習，外交國防委員會的諸多重要政策與法案，尤其是高度影響台灣國家發展的地緣政治，與各領域的深度防禦，他也有信心可以很快上手。