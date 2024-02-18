備戰新國會！委員會意願曝光　謝龍介搶內政、徐巧芯進外委、吳宗憲入司法

▲立法院29日選出委員會召委。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

新國會本週二開議，各黨立委都為了要進哪個委員會搶破頭，每人都想在各領域一展長才。據了解，國民黨將讓擁有特殊專長的立委，優先進入適才適所的委員會，包括，擁有專業生殖醫學的陳菁徽將進入社福衛環委員會、擔任檢察官20年的吳宗憲將加入司法委員會。

立法院內設8個常設委員會，分別為內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會，各常設委員會成員名額從13到15名不等，按照政黨比例分配、協調。

以立法院外交國防委員會為例，原有的立法委員幾乎重新洗牌，根據選舉結果，外委會只剩下國民黨的馬文君及民進黨的王定宇兩位委員，外委會將注入新血，新科立委徐巧芯已表態，將外交國防列為第一志願，國民黨不分區立委國防部前副部長陳永康是潛艦國造的規劃人，也將進入外委會補齊藍營戰力，另也包括過去立委任期就擔任過外委會召委的呂玉玲，有望重返外交國防委員會。

經濟、交通委員會向來也是立院熱門委員會，可以審國營事業預算，經濟部、農業部預算，也與地方建設、選民服務直接相關，每年都搶破頭，國民黨本次提名前NCC委員翁曉玲，照理說也將會加入交通委員會；新科立委牛煦庭、黃健豪也希望進入交通委員會，針對重大建設包含捷運的部分努力。

衛環委員會也是大熱門，不少立委也準備搶進。台中立委廖偉翔指出，他的第一志願就是衛環衛員會，希望針對他在選前主攻的高端疫苗相關爭議徹底調查，此外隨著社會變遷，希望能推動心理衛生政見。

此外，教育文化委員會今年也相當熱門，主要考量聚焦青年文化、校園安全議題，「戰鬥藍」新科立委包括教育博士葉元之、三寶爸羅廷瑋也盼加入；羅智強更強調，因選區大安區是文教區，民眾關心教育議題，未來第一志願也是考慮加入教育文化委員會。

藍營人士指出，內政委員會被稱作「新訓中心」，因為涉及議題複雜，包括都更、住宅、警政等，其中也有敏感的兩岸議題等也在其中，被視為給新人練功的委員會，本次藍營也有不少新科立委打算優先挑戰，包括「立院菜鳥」謝龍介。

經朝野經協商後，21日無黨籍立委和少數黨團將抽籤決定委員會；委員會席次將依政黨比例分配最終名額。22日各黨團提交各委員會名單，29日選出委員會召委。