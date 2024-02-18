台東節電試驗專區　17日成果發表會暨星空導覽圓滿落幕

▲台東節電試驗專區，17日舉行「節能鹿野，星亮茶鄉」成果發表會暨星空導覽 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府執行經濟部能源署補助112年度節電夥伴節能治理與推廣計畫，針對台東獨特觀光經濟發展，辦理觀光節電試驗專區，17日晚間在鹿野饗嚮星空館舉行「節能鹿野，星亮茶鄉」成果發表會暨星空導覽，分享成果並進行友善店家表揚。

台東縣政府表示，配合經濟部能源局112年度節電夥伴節能治理與推廣計畫，朝向環境、社會、經濟等永續發展，建立觀光節電試驗專區，提供每案新台幣40萬元共2案，計80萬元，各單位提出符合當地特色提案，藉由審議參與機制、公民參與公共預算決策過程，分配公共資源，鼓勵公民參與。

此次觀光節電試驗專區採參與式預算計畫，廣徵轄內各界團體發想提案，於112年6月中旬，開辦觀光節電試驗專區說明會，吸引不少團體參與，最終由饗嚮整合行銷有限公司提案之「節能『鹿』程，紅亮茶鄉」及台東縣自然與人文學會提案之「碳索旅程、社計未來」入選。

此次成果展為饗嚮整合行銷有限公司提案之「節能『鹿』程，紅亮茶鄉」，計畫內容在培育在地星空導覽員，舉辦星空旅遊、教育推廣活動，以及大地餐桌及暗空旅遊，融入環境教育，強調食材產地直送，減少碳足跡排放，推廣暗空神秘領域及節約能源關聯性，訴求暗空守護、減光害、節能守護地球。