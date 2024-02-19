大姑過完年「討8900年夜飯」4人均攤　人妻嗆笑死！全場逆風

▲公婆花了8900元煮年夜飯，大姑要求大家均攤。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「都初幾了才來吵年夜飯的錢？」一名人妻抱怨，大姑昨（18）日在群組丟出訊息，表示公婆年夜飯花了8900元，要求子女分擔這筆錢，一番話讓原PO難以接受，反酸「我們公婆一人都是包1萬，她只給2000元，要不要順便講？」該討拍文一夕變成討罵文，引來千人開噴「均攤沒毛病阿！」

一名女網友在《匿名公社》表示，大姑突然在群組說年夜飯花了8900元，要4個姊弟均攤付帳，等於一人要2225元，讓原PO直呼笑死，「都初幾了才來吵年夜飯的錢？那我們包給公婆的紅包要不要順便拿出來講？」

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原PO提到，她與老公過年共包了2萬元紅包給公婆，而大姑只包2000元，「要不要順便講？笑死！」

而大姑也據理力爭強調，是要幫婆婆抱不平，因為她與老公只有2人回家吃飯，而原PO是一家四口，氣得原PO開噴，「好像她沒跟我們計較，多大肚大量一樣，自己硬要回娘家吃飯的...怪我囉？」

文章曝光後，網友逆風認為，「本來就是要分啊，笑死，那你也可以只包2000元啊」、「年菜一起吃，平均分攤很正常！至於紅包本來就是個人心意問題，跟年菜不能混在一起」、「年菜是年菜、紅包是心意、根本兩回事」、「本來就要分攤，如果可以扣除兩位長輩再除以總人數，再看你家有幾位，說不定你還倒賺喔」、「所以年夜飯是公婆出喔？這位媳婦很有趣」、「這麼計較，你要不要離婚算了」、「因為錢是父母出的，大姑覺得不要讓父母出，所以讓大家分攤，這有什麼不妥嗎？大姑沒有說按人頭分就已經很好了吧」。

不少網友透露，「我們家是各家帶一兩道菜，湊起來至少都有10道菜，年年都很澎湃」、「分攤公平阿！我獨攬一整年的三大節祭袓+過年的年菜25年才奇談...」「我們家都男生出錢」、「我家年菜就是女兒們拿出錢給爸媽處理的」、「我通常都是買一部分的年菜回去，其他的就讓小姑小叔想辦法。至於紅包嗎？各包各的啊」。