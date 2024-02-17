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過年一早…女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」　爸看傻：破8萬

過年一早…女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」　爸爸傻了：總金額破8萬

▲廣西一名女孩，在村裡挨家挨戶向人討紅包。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

每到了農曆新年，孩子最期待的莫過於領紅包。中國廣西省貴港市就有一名女孩，在村裡挨家挨戶要紅包，扛了滿滿的一個麻布袋回家，爸爸知道後滿臉憂愁，引發一番討論。

綜合陸媒報導，春節一大早，爸爸找不到女兒相當著急，看到女兒扛了一個麻布袋回來，連忙問：「妳去哪裡了？一個大早上，到處找妳吃飯都沒看到妳人」，結果女兒把袋子打開，解釋：「去拿紅包了」，讓他大傻眼，簡直不敢相信自己的眼睛，驚呼：「怎麼收了這麼多？拿個袋子，全村妳都去啊？」

過年一早…女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」　爸爸傻了：總金額破8萬

▲女孩裝了滿滿一大袋紅包。（圖／翻攝自抖音，下同）

爸爸看著如此多的紅包，感到頭皮發麻，但女兒已經拿回家，只能一個一個打開檢查，有的是100元（人民幣，下同），有的是50元，有的是10元，總共2萬多，但因為紅包都長得差不多，上面也沒有寫名字，根本不知道是誰給的，也無法給回禮，為此感到十分苦惱，於是將這一幕PO到網路，詢問廣大網友意見。

消息一出，引發熱議，網友紛紛笑虧：「繞一圈賺了爸爸一個月工資」、「全村都是好人」、「好人緣」、「懂時機，聰明的孩子！」、「還缺鄰居嗎，我也搬過去」、「學費都有了」、「是去搶劫吧」、「連嫁妝都背回家了」。

不過，也有人懷疑真實性，「架好手機開好鏡頭等她扛袋子回來了？垃圾擺拍」、「好傢伙，你確定不是演的？」

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