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「高中妹500元吃10餐」爸過年輸錢嗆不要吃！她嘆：沒錢別生孩

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲妹妹要跟爸爸討生活費，爸爸竟叫她「不要吃」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「如果這麼愛玩這麼沒錢，當初就不要生小孩！」一名女網友感嘆，妹妹的生活費是由爸爸負責，但爸爸總是不情願支付，「大概一個禮拜要一次，我爸都可以吵，一次還只給500元」，而這500元妹妹要省吃儉用吃10餐。而今年過年爸爸打麻將輸錢，還直接嗆聲沒錢，要妹妹不要吃飯，讓原PO無奈又氣憤。

一名女網友在Dcard表示，她與妹妹的生活費分別由媽媽與爸爸「各認領一個」，也就是說「我的學費生活費是我媽給，我妹的是我爸給」，而妹妹正在讀高中，生活費要負擔早餐與午餐錢，但爸爸老是愛給不給，「大概一個禮拜要一次，我爸都可以吵，一次還只給500元」。

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不僅如此，爸爸心不甘願情不願給錢後，還會嘲諷妹妹「看妳還要跟我拿錢到什麼時候？看妳們以後小孩跟妳拿錢，妳怎麼教？」

看到妹妹每次要用吵的，才拿得到生活費的時候，讓原PO心裡也很難受，畢竟外食費真的不便宜，「一個禮拜500元吃十餐，直接去搶還比較快！」況且妹妹下課到家已經7點了，妹妹要怎擠出時間去賺錢？

而這次過年，原PO兩姊妹都拿到上萬元紅包，但家裡規定大學以前的壓歲錢要直接存郵局，沒想到妹妹年後要跟爸爸拿生活費時，爸爸表示沒錢、叫妹妹不要吃東西，甚至質疑「紅包拿這麼多，為什麼不用紅包錢吃飯？」還叫妹妹去跟媽媽拿回紅包錢。

事實上，爸爸自己出去玩花了一堆錢，過年打麻也輸錢，還自己喊窮沒錢吃飯。對此，原PO不禁感嘆，沒錢就不要生小孩，「這麼愛玩、這麼沒錢，當初就不要生小孩，不要生了才在那邊叫，把金錢壓力又推到小孩身上，以為小孩願意當你小孩喔？小孩也沒得選擇。」

文章曝光後，網友也看不下去回應，「你妹好可憐，你媽看的下去」、「這種人最好不要生小孩，連吃飯錢都不想給，給不起...各種羞辱」、「我會長大，你會老，你妹可以試試看對你爸說這句話」、「為什麼要搞這種奇怪的生活費機制，知道這個男人靠不住，還要讓你妹妹去被他這樣羞辱，你媽媽不會心疼」、「我覺得父母對經濟支出沒共識吧，這樣苦的是孩子，有跟媽媽討論過妹妹的處境嗎」。

另有網友猜想，「我猜是媽媽錢不夠負擔兩個孩子，或是能力夠，但知道如果他攬下來一次，這個丈夫之後絕對再也不付錢了，所以只能眼睜睜犧牲女兒了」。

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