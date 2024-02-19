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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公安部長晤美國土安全部長　促美方停止無端滋擾盤查中國留學生

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲美中關係近日升溫。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中美近期在外交、經貿和禁毒等多個領域展開密集溝通，據《新華社》報導，大陸國務委員、公安部部長王小洪當地時間2月18日在維也納，同美國國土安全部部長馬約卡斯舉行會晤。王小洪要求美方停止無端滋擾盤查中國留學生，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴。

王小洪指出，習近平主席同拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」。希望雙方以兩國元首重要共識為根本遵循，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，尊重彼此核心利益和重大關切，為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙。

王小洪要求美方停止無端滋擾盤查中國留學生，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴；採取切實有效措施，確保中國駐美外交領事機構和人員安全；取消針對中國相關機構和人員的簽證限制；改正將中國列為「主要毒品來源國」的錯誤做法。

報導稱，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識，推進兩國禁毒和執法合作，解決彼此關切問題進行了坦誠、深入、建設性溝通。

雙方同意落實好兩國元首重要共識，在相互尊重、管控分歧、互利合作基礎上，在禁毒和執法領域保持對話合作，重視彼此關切，妥善解決問題，為中美關係穩定發展作出貢獻。

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