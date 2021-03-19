中美會談激辯爆火藥味！沈榮欽曝「1關鍵」：習近平在試探拜登

▲中美高層會議。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

中美高層戰略現場火藥味十足，雙方對話出現激烈交鋒。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析關鍵，習近平這次的出招，是對拜登政府最大的試探，「拜登的回應方式，將決定未來四年中國對付美國政府的基調」。

沈榮欽在臉書發文說，楊潔篪在會談中故作驚訝地對布林肯說「我們以為你們會遵守基本的外交禮節」，大肆抨擊美國失禮，「這實在令人驚訝！」事實上，中國外交官在世界各地遲到早退、吐痰撒野非始自今日的「戰狼外交」，早在中華人民共和國成立之初就有了。

這迫使周恩來於1951年下令制定《對外賓交際須知》，從宴會不可遲到早退到室內不設痰盂等，要求中國外交官遵守，以免在世界各地丟人。沈榮欽說，後來中國認為大國崛起，對小國經常有無禮行為，包含2011年中國駐菲律賓政務一等秘書李永勝，對菲律賓官員高聲叫嚷，最後被禁止進入菲律賓外交部參加南沙群島的討論會議；去年中國外交官甚至乾脆闖入台灣外館於斐濟的酒會公然打人。

他說，本次參與會談的王毅，是受到習近平戰狼外交的鼓舞，一改平日溫和口吻，2016年在中加外長年度會議後的記者會上，一位加國記者引述香港書商失蹤事件詢問加國外長，有鑒於中國人權問題，「請問加拿大為什麼要與中國保持更緊密的關係？如何通過這種關係來促使中國改善人權？」

沈榮欽續指，當時王毅一聽大怒，就算問的不是他還是忍不住跳出來，手指著記者大罵，這讓連加拿大素來親中的總理杜魯多（或譯杜魯道）都不得不出面表示，王毅對待加國記者的態度妨害新聞自由，完全不能接受。

沈榮欽稱，就在美中兩國中止247天後再度舉行會談的同時，遭到中國人質外交而逮補的史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）也將在中國法院審判，但是中國卻禁止加拿大人員在場，進行秘密審判，並在美中會談中，由楊潔篪對美方人員訓話16分鐘。

「但是如果僅將注意力放在這些內容就錯失對談焦點了。」他認為，從楊潔篪的訓話到拒絕加國人員出席審判現場，都是歐巴馬杭州機場受辱的2.0版，美國如果像歐巴馬受辱後仍在為中國緩頰，表示有時其他元首也有類似的待遇，就只能令中國得寸進尺，西方人即使是中國專家也難以真正理解中國人的狡猾之處，為何像川普這樣粗魯不文者卻能獲得中國的禮遇。

最後他並強調「習近平這次的出招，是對拜登政府最大的試探，拜登的回應方式，將決定未來四年中國對付美國政府的基調。」

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