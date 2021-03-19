中美開場爆火藥味！趙立堅：一道開胃菜而已「後面正餐才是重頭戲」

▲中美高層會議。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中美外交高級官員19日舉行會談，不同以往的是，雙方的開場白氣氛火藥味十足，兩大國出現了激烈交鋒。對此，中國外交部發言人趙立堅強調是美方挑釁在先，這並不是中方的初衷，同時透露開場白只是開胃菜，後面還有重頭戲！

中國外交部例行記者會上，趙立堅說，中方是帶著誠意去進行戰略對話的，而且也做好事先商定的程序和安排展開對話的準備，但美方開場白嚴重超時，還對中方內外政策無理攻擊指責，挑起爭端，他認為這不僅不是待客之道，也不符合外交禮儀。

針對雙方會談充滿了火藥味，趙立堅說，起因是美方不遵守事先有關發言時間的約定，是美方挑釁在先，挑起爭端在先，所以從一開始在開場白的時候就充滿了火藥味和戲劇色彩，他強調「這不是中方的初衷」。

趙立堅表示，中方始終認為此次對話是雙方一次加強溝通、管控分歧、拓展合作的好機會，而且中方是帶著誠意和建設性態度與會的，但代表團抵達阿拉斯加時，不僅感受到當地寒冷的天氣，也感受到了美國主人的待客之道。

「這次開場白只是一道開胃菜，後面還有正餐，才是重頭戲！」趙立堅重申，他希望美方能夠和中方相向而行，按照兩國元首除夕通話的精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

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