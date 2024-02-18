大嫂初二回娘家多日才歸　小姑怨「家裡無人掃」：沒有媳婦的自覺

▲女怨大嫂回娘家害家中無人打掃，遭網友罵翻。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女子抱怨，大嫂大年初二（11日）回去娘家，多日後才回婆家，在此期間沒人打掃環境，讓她直呼大嫂「沒有身為媳婦的自覺」，此事一出引來其他網友怒轟「妳怎麼不會自己整理」，有人則說，「好想知道大嫂嫁入門以前，妳家是怎麼樣的狀況？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，大嫂自從大年初二回去娘家，竟然玩到多日後才回來，「這段期間家裡沒人整理，整個髒亂到不行！」

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原PO直呼，現在的人即便結婚，「好像依然沒有身為媳婦的自覺。」文末她也附上閉着眼睛的「沉思」表情符號，顯得相當無奈。

貼文一出遭到網友罵翻「妳怎麼不會自己整理」、「大嫂不在家，家裡很亂？很明顯弄亂的不是大嫂！誰弄亂誰整理」、「原來妳知道是大嫂，我還以為是傭人」、「妳哥沒結婚前，你們一定住在垃圾屋裡」、「大嫂也是人家的女兒，不是妳家的傭人，媳婦不是讓你們這樣糟蹋欺負」。

另外也有網友感到不解，「妳手腳不能動嗎？」「全家只有你大嫂是正常人，其他的人都是廢的是不是？」「好想知道，大嫂嫁入門以前，妳家是怎麼樣的狀況？」有人則是質疑此文的真實性，直言「有的人感覺思想怪異，PO這種文討罵，刷存在感」、「引戰文吧」。

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