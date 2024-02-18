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陸國家安全局痛斥美中情局：只許你搞情報，不許我反間諜？

▲▼美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／路透）

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)上個月30日在《外交事務》期刊(Foreign Affairs)，以「間諜與治國之道」為題撰文稱，中情局已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動。大陸國家安全局今（18）日也發文回擊，痛斥美國先「劍指中國」，全力加強對華情報竊密，中國為何要修訂《反間諜法》，伯恩斯局長的文章就是「答案」。

大陸國安局（以下簡稱國安局）今18日在微信公眾號，以雙語形式發布文章，標題是「只許你搞情報，不許我反間諜？」，馬上衝上百度前20條熱搜榜。

文章一開始指出，當前，中美關係正處在企穩向好關鍵階段，兩國外交、經濟、軍事等領域溝通漸漸展開，雙方禁毒合作、人工智能議題溝通持續緊鑼密鼓推進，中美雙方積極落實「舊金山願景」。

▲▼ 大陸國家安全局發文痛批美國中情局 。（圖／翻攝 大陸國家安全局微信公眾號）

▲ 大陸國家安全局發雙語文章，痛批美國中情局抹黑 。（圖／翻攝 大陸國家安全局微信公眾號）

話鋒一轉，文章開始指向美國中情局局長伯恩斯近期在《外交事務》上以「間諜與治國之道」為題撰文稱，中情局已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動，過去兩年對華工作預算增加一倍多，正在招聘培訓更多會講中文的雇員，要將對抗中國拓展到中情局的每個角落。

文章用「這位全球最大間諜組織負責人」來形容伯恩斯，痛斥美國「發動情報戰」，加強對華間諜竊密，又「惡人先告狀」，抹黑中國的《反間諜法》「惡法」形象，是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」，背後充斥著美式霸權思維、霸道做派、霸淩行徑。

該文指出，美國先「劍指中國」，全力加強對華情報竊密，舉例2021年2月中情局局長提名確認聽證會上，伯恩斯曾指出，「與中國競爭將是今後幾十年，是我們國家安全的關鍵。」上任後，把中國列為工作重點對象，運用許多資源加強對驊情報工作，

該文稱，2021年10月美國中情局成立唯一一個以國家命名的「中國任務中心」，把「對付蘇聯的方法用在目前對中國的工作」，極具「冷戰」色彩。2023年7月阿斯彭安全論壇(Aspen Security Forum)期間，伯恩斯曾經表示，中情局在華情報網重建已經取得進展。

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲大陸國家安全局發文痛斥美國，「劍指」中國又抹黑《反間諜法》。（圖／路透社）

文章強調，美國中情局在加大對華情報工作，同時各種抹黑中國修訂的《反間諜法》。「中國為什麽要修訂《反間諜法》，為什麽要加強反間諜安全防範工作，或許伯恩斯局長的這篇文章就是告訴大家的『答案』。」

文章表示，中國人大網公布《反間諜法》官方英文版，讓外界清楚了解內容。新法施行後，中國商務部立即召集美、日、韓等主要貿易夥伴的企業代表，會同有關部門宣傳解讀新修訂的《反間諜法》，讓外企準確了解中國的法律政策。

文章指出，2023年修訂的《反間諜法》是合理參考世界各國的主要立法實例。各國都有合理的國家安全關切，但是一國的安全不能建立在他國的不安全之上。

最後，文章再次痛批，「既然美國中情局三番五次宣稱要重建在華情報網、加大對華情報竊密，那我們只能堅決拿起法律武器嚴密防範、嚴厲打擊。也只有這樣，才能真正為那些愛好和平發展、願意在華投資興業的企業和人員提供健康穩定、安全放心的工作生活環境。」

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