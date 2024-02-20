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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸海警強制登檢金門遊艇30分　藍委：世界大戰都因小事引起

▲▼ 中國海警執法 。（圖／翻攝 新華社）

▲大陸海警宣布常態化執法 。（圖／翻攝新華社）

記者許力方／台北報導

陸籍快艇越界翻覆2死事件發酵，兩岸緊張，大陸福建海警局宣布常態化執法，金門有一艘觀光船「初日號」19日就遭到「強制登船」臨檢30分鐘，船上23名乘客受驚。對此，國民黨立委賴士葆認為，兩岸惡意螺旋不斷升高，彼此敵對緊張關係可謂一觸即發，海警強制登檢等於是侵門踏戶，「過去世界大戰都是小事情引起。」

賴士葆表示，近日兩岸之間衝突事件不斷堆疊，包括M503航線取消偏置、我方發布赴陸禁團令、陸船越界拒絕配合檢查導致2人落水死亡、國台辦宣布金廈海域不存在禁限制水域、陸海警宣布常態化巡查等，讓兩岸敵對緊張關係可謂一觸即發。

裴洛西來台後，沒有看到為台美關係帶來什麼實質的進展，留給台灣的禍害卻是讓海峽中線被消失。賴士葆表示，這次國台辦宣布的金廈海域不存在禁限制水域，讓台灣主權被迫壓縮退讓，長久以來兩岸關係存在糾紛衝突，靠的是透過彼此溝通管道建立的機制來維持，蔡英文上台之後，兩岸溝通管道消失了。現在陸海警宣布要在金廈海域展開常態性的巡查行動，我方也要依法行政，未來衝突是可以預期的。

▲▼大陸海警登船 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大陸海警強制登船臨檢。（圖／記者陳宏瑞攝）

金廈水域禁止限制區域的法源是依據民國81年公布的《兩岸人民關係條例》，賴士葆稱，雙方過去都持守這樣的默契，現在大陸片面否認，他直問蔡總統「應該告訴國人如何捍衛主權，是要透過協商談判，或是低調的默認？」

賴士葆指出，福建海警登檢代表管轄權被接走了，等於取消海峽中線，擦槍走火都有可能引起戰爭，因為海警等於是國家公權力介入，等於侵門踏戶，而台灣有沒有實力還擊，考驗著蔡政府。他呼籲兩岸應盡速對話、兩岸對話比什麼都重要，不是抱美國大腿就好，不然衝突會一直發生，「過去世界大戰都是小事引起，釀成大災難」，這次翻船大陸2死，台灣的處理沒有退讓，沒有行動溝通，使得對岸民意沸騰，這是國安問題。

▼賴士葆認為兩岸對話比什麼都重要。（圖／記者李毓康攝）

▲▼賴士葆出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

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