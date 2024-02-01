海葵颱風受災慘重！花蓮17件復建工程　爭取中央補助7千萬元

▲▼海葵颱風造成花蓮縣多處淹水受災，縣長徐榛蔚率縣府團隊勘災，申請復建經費補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府重視鄉親的生命和財產安全，花蓮縣去年受到海葵颱風外圍環流影響，造成南區多處慘重災情，縣府積極向行政院爭取補助辦理「112年9月海葵風災所需公共設施災後復建工程共17件」案，經費計新台幣6,965萬2,000元，皆依核定工程內容展開發包相關作業，妥善修復重要基礎設施。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣的地形山高、河短、水急，強調防洪治理的重要性，在每次風災後都凸顯無遺，近年縣政府不斷投注人力及資源在道路、橋樑搶災及改善排水系統，除了提升施工品質外，也重視強化基礎建設完整性以保障鄉親使用安全。海葵颱風對花蓮地區造成很大的災損，近期藉由多次實地會勘，並瞭解地方鄉親最真實的意見，守護花蓮縣民生命財產安全是首要任務，縣府將積極改善老舊民生基礎建設，提供縣民適宜生活的友善家園。

海葵颱風去年9月3日自台東登陸，經查降雨量過大，造成花蓮縣多處淹水受災，徐榛蔚體察鄉親民生不便，率縣府團隊積極提出規劃申請復建經費補助，工程項目包括富里鄉萬寧排水支流海葵風災復建工程、玉里鎮觀音里秀姑巒修堤後排水海葵風災復建工程、卓溪鄉藤寮溪護岸海葵風災復建工程、壽豐鄉豐坪村排水支流等三處海葵風災復建工程、富里鄉鱉溪堤防海葵風災復建工程、玉里鎮酸柑排水護岸海葵風災後復建工程、富里鄉永豐村6鄰過水路面海葵風災復建工程、光復鄉麗太溪排水護岸海葵風災復建工程、豐濱鄉丁仔漏溪邊坡海葵風災復建工程、壽豐鄉月眉村月宮橋下游海葵風災復建工程、壽豐鄉豐山村樹湖溪魚塘路下游護岸倒塌海葵風災復建工程、光復鄉馬佛溪排水護岸海葵風災復建工程、瑞穗鄉瑞祥村瑞祥排水海葵風災復建工程、富里鄉湖仔溪排水及馬加祿溪護岸海葵風災復建工程、花蓮市美崙溪護岸海葵風災害復建工程等處之災害復建工程。

行政院已核定補助花蓮縣辦理海葵風災所需公共設施災後復建工程共17件案，補助經費逾七千萬元，由縣府113年度追加預算，並依核定工程內容儘速展開各項公共設施災後復建工程設計及發包相關作業。