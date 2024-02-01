　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

海葵颱風受災慘重！花蓮17件復建工程　爭取中央補助7千萬元

▲▼海葵颱風造成花蓮縣多處淹水受災，縣長徐榛蔚率縣府團隊勘災，申請復建經費補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼海葵颱風造成花蓮縣多處淹水受災，縣長徐榛蔚率縣府團隊勘災，申請復建經費補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府重視鄉親的生命和財產安全，花蓮縣去年受到海葵颱風外圍環流影響，造成南區多處慘重災情，縣府積極向行政院爭取補助辦理「112年9月海葵風災所需公共設施災後復建工程共17件」案，經費計新台幣6,965萬2,000元，皆依核定工程內容展開發包相關作業，妥善修復重要基礎設施。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣的地形山高、河短、水急，強調防洪治理的重要性，在每次風災後都凸顯無遺，近年縣政府不斷投注人力及資源在道路、橋樑搶災及改善排水系統，除了提升施工品質外，也重視強化基礎建設完整性以保障鄉親使用安全。海葵颱風對花蓮地區造成很大的災損，近期藉由多次實地會勘，並瞭解地方鄉親最真實的意見，守護花蓮縣民生命財產安全是首要任務，縣府將積極改善老舊民生基礎建設，提供縣民適宜生活的友善家園。

▲▼海葵颱風造成花蓮縣多處淹水受災，縣長徐榛蔚率縣府團隊勘災，申請復建經費補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

海葵颱風去年9月3日自台東登陸，經查降雨量過大，造成花蓮縣多處淹水受災，徐榛蔚體察鄉親民生不便，率縣府團隊積極提出規劃申請復建經費補助，工程項目包括富里鄉萬寧排水支流海葵風災復建工程、玉里鎮觀音里秀姑巒修堤後排水海葵風災復建工程、卓溪鄉藤寮溪護岸海葵風災復建工程、壽豐鄉豐坪村排水支流等三處海葵風災復建工程、富里鄉鱉溪堤防海葵風災復建工程、玉里鎮酸柑排水護岸海葵風災後復建工程、富里鄉永豐村6鄰過水路面海葵風災復建工程、光復鄉麗太溪排水護岸海葵風災復建工程、豐濱鄉丁仔漏溪邊坡海葵風災復建工程、壽豐鄉月眉村月宮橋下游海葵風災復建工程、壽豐鄉豐山村樹湖溪魚塘路下游護岸倒塌海葵風災復建工程、光復鄉馬佛溪排水護岸海葵風災復建工程、瑞穗鄉瑞祥村瑞祥排水海葵風災復建工程、富里鄉湖仔溪排水及馬加祿溪護岸海葵風災復建工程、花蓮市美崙溪護岸海葵風災害復建工程等處之災害復建工程。

▲▼海葵颱風造成花蓮縣多處淹水受災，縣長徐榛蔚率縣府團隊勘災，申請復建經費補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

行政院已核定補助花蓮縣辦理海葵風災所需公共設施災後復建工程共17件案，補助經費逾七千萬元，由縣府113年度追加預算，並依核定工程內容儘速展開各項公共設施災後復建工程設計及發包相關作業。

ET快訊
快訊／韓國瑜當選立法院長！　共獲54票
曝韓國瑜第二輪獲54票　傅崐萁：不論未來如何發展藍會尊重民眾
快訊／時間到！　民眾黨8立委沒來投票
呂捷問跑票「手去按到」怎麼辦？黃國昌答案超硬　網朝聖：先知
養護中心變AV現場！「護濕辣嬌」直播手工片　賺進25萬下場曝
柯建銘宣布誤沾印泥無效票　媒體人：顯見他狡詐與蠻橫
幕後／綠營高層證實「白營遊說投黃珊珊」　民進黨2理由拒絕
「委員們大亮票」吵翻！　網搖頭：行之有年
陳昭姿亮「手沾印泥照」道歉！　網一看狠酸：高招
立法院長選舉第二輪　選票樣張曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

全國首創的青龍展演　今日在台東海濱公園登場

2月2日世界濕地日　台東縣府邀您一起來到濕地散散步

海葵颱風受災慘重！花蓮17件復建工程　爭取中央補助7千萬元

衛生習慣不偷懶　拒絕腸病毒感染

移轉河川區土地課徵土增稅嗎？稅務局：符合2關鍵條件免徵收

自衛消防編組連續建功　南消二大推動防火管理見成效

維護南迴公路交通安全　大武警強化取締酒駕

健全娛樂稅籍！花蓮展開實地清查　稅務局：如實申報免受罰

屏東台電喜迎甲辰龍年慶開泰　墨香揮毫贈春聯

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

全國首創的青龍展演　今日在台東海濱公園登場

2月2日世界濕地日　台東縣府邀您一起來到濕地散散步

海葵颱風受災慘重！花蓮17件復建工程　爭取中央補助7千萬元

衛生習慣不偷懶　拒絕腸病毒感染

移轉河川區土地課徵土增稅嗎？稅務局：符合2關鍵條件免徵收

自衛消防編組連續建功　南消二大推動防火管理見成效

維護南迴公路交通安全　大武警強化取締酒駕

健全娛樂稅籍！花蓮展開實地清查　稅務局：如實申報免受罰

屏東台電喜迎甲辰龍年慶開泰　墨香揮毫贈春聯

吉娃娃「穿大衣＋超炫墨鏡」　街頭時裝秀氣勢輾壓全場

東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

遊說綠投黃珊珊？柯辦批綠「黑白顛倒」　柯文哲以「投不下新潮流」回絕

小的沒上車！台中粗心媽獨留4歲女兒在捷運月台　站長當臨時保母

奢華酒店+1！「台北嘉佩樂酒店」2024年底開幕　亮點搶先看

全國首創的青龍展演　今日在台東海濱公園登場

3月降息落空　台股開低拉尾盤漲79點、收今日最高17968

為結束加薩戰爭鋪路　美推動3階段長期停火協議

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

地方熱門新聞

嘉科園區銜接南科、中科發展動能

基隆新聚落限定市集2／2熱鬧登場

永慶高中特殊　6學子錄取9所優質大學

基隆信義區春節聯歡餐會　邱佩琳：匯聚愛心成為暖流

9999份美金紅包　西螺福興宮「好運龍來」亮相

基隆市府攜手合作慈善團體　邱佩琳：讓弱勢兒少穿新鞋

基隆消防攜手SONY聯名桌曆震撼登場

基隆街舞空間　謝國樑廣邀全台青少年尬舞

嘉義市區赫見8分鐘震撼煙火秀

屏東熱帶農業博覽會2/3開幕　交通接駁資訊很貼心

新北冬季限定美味黑毛魚　清蒸煮湯保留原始海味

激動姊鬧屈臣氏　疑偷竊被逮報復

南消二大推動防火管理見成效

酒駕通緝犯見警心虛棄車落跑南警緝獲

更多熱門

相關新聞

最高50萬元！經濟部補助汰換電冰箱、熱水器　今起可上網申請

最高50萬元！經濟部補助汰換電冰箱、熱水器　今起可上網申請

為因應2050年淨零轉型，經濟部今年續推10億元補助商業服務業汰換節能設備，並擴大補助品項範疇，鼓勵企業店家全面汰換老舊燈具、空調、電冰箱、冷凍櫃、瓦斯爐及熱水器等，符合資格者今（1）日上午9時起可上網申請，最高可補助50萬元。

中華電信台南交換機改接工程3區市話受影響

中華電信台南交換機改接工程3區市話受影響

托育補助再加碼台南市育兒有感

托育補助再加碼台南市育兒有感

新北絕育補助開跑　家犬貓最高1,200

新北絕育補助開跑　家犬貓最高1,200

年度養護工程　花蓮市2路段實施道路封閉

年度養護工程　花蓮市2路段實施道路封閉

關鍵字：

海葵颱風慘重復建工程補助

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

陳昭姿坦承誤沾印泥！　「清楚投給黃珊珊」

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

LIVE／國會院長選舉10：30開始投票　韓國瑜、游錫堃、黃珊珊搶龍頭

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面