吾爾開希摔落樓梯昏迷親報平安　恢復速度連醫生都驚訝

▲吾爾開希救回來了。（圖／翻攝自臉書／王定宇）



記者陶本和／台北報導

民主運動人士吾爾開希日前突然跟友人失聯，民進黨立委王定宇則透露，他是因為從樓梯跌落後顱內出血，一度昏迷指數3在加護病房搶救。對此，吾爾開希18日則報平安表示，自己住院一個月，感謝親友們持續地給予我支持和幫助，是各位的聲音把他從昏迷中喚醒，他還透露，自己恢復的速度連醫生都感到驚訝。

王定宇昨天（17日）透過臉書表示，他到吾爾開希家中拜訪，並透露一個多月前許多朋友突然聯繫不上吾爾開希，後來才知道吾爾開希跌落樓梯昏迷送醫，經過一個多月的治療，加上吾爾開希強韌的生命力，目前吾爾開希已經恢復很多，但仍然需要一段時間的復健。

對此，吾爾開希18日則報平安表示，自己住院一個月，感謝親友們持續地給予我支持和幫助，是各位的聲音把他從昏迷中喚醒，他還透露，自己恢復的速度連醫生都感到驚訝。

吾爾開希表示，現在挺好的，但畢竟受了大傷，無法在短時間內完全康復，眼前也還有漫長的復健之路，但會持續努力奮鬥，期盼能盡快重拾日常。同時，他對於過去這段期間耽誤到的各種活動、演講邀約或其他未能盡到的承諾表達歉意。

▼吾爾開希透過臉書向外界報平安。（圖／吾爾開希臉書）

