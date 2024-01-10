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社會 社會焦點 保障人權

竹北氣爆少年住院喊「妳不應該把我救出」　媽媽聽完崩潰

▲▼ 竹北大樓氣爆，16歲少年逃出畫面曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北大樓去年發生氣爆，16歲少年91％燒燙傷，需要用頭皮補全身。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣竹北市一處大樓去年6月24日發生瓦斯氣爆，導致16歲陳姓少年全身91％燒燙傷，至今仍未痊癒。對此，陳母表示，在治療的過程中，兒子一度傷口惡化，甚至還說出「妳就不該把我救出來」等話語，讓她十分崩潰，只希望兒子能夠繼續撐下去，走過人生低潮。

去年6月24日，新竹縣竹北市的瓦斯加壓站壓力異常，導致多處民宅火警、瓦斯外洩，位在中正東路路上的「帝王至尊」更是發生氣爆，導致16歲的陳姓少年被炸醒，全身91％燙傷，還有其餘5人輕傷。

陳姓少年原先在休息，突然遭遇巨變，全身受了重傷，也因此長期住院，案發後只有16天待在家裡，其餘時間人都在加護病房裡，面對清創、植皮等治療，需要用頭皮來修補全身，雖然保住了性命，但身心面目全非，也出現了疤痕增生、創傷後壓力症候群、關節攣縮變形、體溫調節異常及憂鬱症等症狀。

▲▼ 竹北大樓氣爆，16歲少年逃出畫面曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹北大樓氣爆，導致16歲少年全身91％燒燙傷。（資料照／記者陳凱力翻攝）

▲竹北氣爆16歲少年求救畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

陳母表示，後續還有大筆的醫療、看護及整形費用，兒子飽受身心折磨，也讓全家陷入了難熬的低潮。

根據《三立新聞網》報導，陳母崩潰指出，兒子在治療的過程中，曾對她說「妳就不該把我救出來」等消極的話語，對她造成了嚴重打擊，但她仍需要強撐下去，用積極的態度來面對兒子，希望兒子能夠努力成過去、走過人生低潮。

對於傷者的後續治療，新竹瓦斯公司總經理邱世昌也說，竹瓦2023年10月已經以從優、從寬的條件，與家屬達成和解，公司墊付營養品、壓力衣及相關醫療費用，也每天派人接送家屬至醫院探視，少年住院的期間，父母無法工作的薪資補償也盡力給予，展現了十足的誠意。

至於體商賠償的部分，邱世昌說，因為涉及金額巨大，已委請律師、保險公司討論，盡速得出合理方案，也有請家屬對項目內容補充計算基準、出示相關文件，公司將盡最大誠意與家屬協商，盡速讓事件落幕。

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