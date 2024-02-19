美家暴案變3警命案！槍手躲屋內「多點開槍」喪命　7童獲救

▲2名警員與1名消防員命喪現場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國明尼蘇達州伯恩斯維爾（Burnsville）18日凌晨發生一起憾事，警方接獲家暴案件前往處理，最終卻釀成2名員警、1名消防員死亡，以及1名員警受傷。

綜合外電報導，事件發生在當地時間18日凌晨1時50分，伯恩斯維爾警方接獲報案指出，一名男子持槍將全家人關在家中。伯恩斯維爾市政府指出，警方抵達現場後，事件很快升級成雙方駁火。

▲警方封鎖現場。（圖／達志影像／美聯社）



事件釀成2名員警、1名消防員死亡，巡佐梅德里卡特（Adam Medlicott）受傷送醫，沒有生命危險。

當局指出，死亡的員警分別為艾姆史川（Paul Elmstrand）與魯格（Matthew Ruge），兩人年僅27歲；另一名死者為40歲消防員芬賽斯（Adam Finseth）。家暴槍手也在駁火過程中遭到擊斃，但當局並未揭露其身分。

▲▼員警魯格（上）與艾姆斯川（下）皆喪命。（圖／達志影像／美聯社）



明尼蘇達州刑事逮捕局局長伊凡斯（Drew Evans）表示，案件落幕後，除了家暴者以外，所有家庭成員都得以安全脫身，總共有7名青少年及兒童，年齡落在2歲至15歲間。

伊凡斯指出，家暴的槍手生前握有數把槍枝與大量彈藥，而且在屋內多處向警方開槍。警方將會研究員警密錄器拍到的畫面，進一步釐清現場情況，並且等待法醫處理槍手，預計今（19日）進行解剖。