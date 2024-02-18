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德州宣示：邊界將部署更多國民兵　阻墨西哥交界非法移民

▲▼美國德州州長艾波特（Greg Abbott）選在非法移民熱點德州邊境城鎮伊格帕斯（Eagle Pass）宣布新基地消息。（圖／路透）

▲美國德州州長艾波特（Greg Abbott）宣示建新軍事基地。（圖／路透）

文／中央社

美國德州州長艾波特今天宣布，德州計劃在與墨西哥交界地帶建造一座新軍事基地，以部署更多國民兵。美國今年進入總統大選年，艾波特為了移民問題持續與白宮槓上。

法新社報導，近幾個月來大批人士非法跨境進入美國，使得移民問題再次成為美國總統大選選戰焦點話題之一。共和黨試圖將創新高的非法越境移民人數，完全怪罪民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）。

共和黨籍的艾波特（Greg Abbott）選在非法移民熱點德州邊境城鎮伊格帕斯（Eagle Pass）宣布新基地消息。伊格帕斯位於美墨天然邊界格蘭河（Rio Grande）沿岸。

艾波特先前曾聚集來自德州及其他共和黨執政州的國民兵，在伊格帕斯架起帶刺鐵絲網及其他障礙物，阻止移民非法入境美國。

▲▼美國德州州長艾波特（Greg Abbott）選在非法移民熱點德州邊境城鎮伊格帕斯（Eagle Pass）宣布新基地消息。（圖／路透）

▲美國德州州長艾波特。（圖／路透）

艾波特今天表示，這座新基地最晚在4月將能容納約300名士兵，未來還能擴增至多達2300人。

他說：「這將提升德州軍事部（Texas Military Department）在伊格帕斯的更多兵員能力，來以較有效果及效率的方式運作。」

艾波特是美國前總統川普（Donald Trump）的支持者，川普目前在共和黨總統初選居領先地位。

艾波特指控拜登政府允許非法移民「入侵」美國南部邊境，且未能對他聲稱控制邊界墨西哥一側的販毒集團採取打擊行動。

邊境管制在美國屬於聯邦政府權責。但今年1月，德州國民兵進駐伊格帕斯的一座市立公園，從這裡可以監看格蘭河的情況。

艾波特還沿著格蘭河架設長達約160公里的帶刺鐵絲網。拜登政府為此興訟，並獲得美國最高法院暫時授權聯邦政府將其移除；但在訴訟尚未解決之前，德州政府持續架設這些鐵絲網。

除此之外，德州最近也通過法律，允許其部隊在邊境逮捕非法移民。但這通常屬於聯邦政府權力，因此法院預計在法律3月生效前做出相關裁決。

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