限定5小時！AirAsia祭單程機票未稅0元起　19日凌晨開搶

▲亞洲低成本航空AirAsia推出單程機票未稅0元起優惠。（圖／AirAsia）

記者李姿慧／台北報導

0元機票來了，亞洲低成本航空AirAsia推出史無前例單程機票未稅0元起優惠，明天2月19日凌晨0點起限定5小時開賣，可購買2024年9月1日至2025年6月18日出發機票，涵蓋今年聖誕節、跨年和明年春節。

AirAsia推出2024年首波大促銷，其中「台北-沙巴」單程機票未稅0元起，旅客只要付機場稅與手續費等費用，2月19日凌晨0點開賣至5點，限時5小時，可購買2024年9月1日至2025年6月18日出發機票。

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AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，AirAsia於2024年推出的首波大促銷裡，提供單程未稅0元起的超低價格，這是疫情前也很難有的超低優惠。

除沙巴航線祭出0元機票外，台灣直飛菲律賓航線「台北/高雄-馬尼拉」也推出單程未稅1披索起超殺優惠，2月19日凌晨0點起開賣至2月25日，可購2024年9月1日至2025年6月18日出發機票。

另外台北-吉隆坡單程機票也推出未稅1158元起優惠，高雄-吉隆坡單程機票未稅1190元起，2月19日凌晨0點開賣至2月25日，可購2024年9月1日至2025年6月18日出發機票。

泰國航線台北-曼谷/清邁單程機票未稅1340元起，高雄-曼谷單程機票未稅1240元起，2月19日0點開賣至2月25日，可購2024年9月1日至2024年10月25日，與2025年3月30日至2025年6月18日出發機票。