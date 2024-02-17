免費機票來了！AirAsia單程機票0元起　2／19開搶「限時5小時」

▲AirAsia亞航推出單程機票0元起優惠。（資料圖／AirAsia提供）

記者李姿慧／台北報導

亞洲低成本航空AirAsia推出2024首波大促銷，祭出史無前例單程機票未稅0元起優惠，可購買2024年9月1日至2025年6月18日出發機票，涵蓋今年聖誕節、跨年和明年春節，2月19日凌晨0點起開賣，限時5小時，得熬夜手刀搶票。

2024年AirAsia首波大促銷推出「台北-沙巴」新台幣0元起機票，台灣旅客只要付機場稅與手續費等費用，2024年2月19日凌晨0點開賣至5點，限時5小時，可購買2024年9月1日至2025年6月18日出發的機票。

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另台灣直飛菲律賓航線，「台北/高雄-馬尼拉」也推出單程未稅1披索起的超殺價格，2月19日凌晨0點起開賣至2月25日，可購買2024年9月1日至2025年6月18日出發的機票。

此外，其他航線也有優惠，包括台北-吉隆坡單程未稅1158元起，高雄-吉隆坡單程未稅1190元起，2月19日凌晨0點開賣至2月25日，可購買2024年9月1日至2025年6月18日出發的機票。

台灣直飛泰國航線，台北-曼谷/清邁單程未稅1340元起，高雄-曼谷單程未稅1240元起，2月19日0點開賣至2月25日，可購買2024年9月1日至2024年10月25日，與2025年3月30日至2025年6月18日出發的機票。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，受到疫情和國際油價上漲的雙重影響，航空業營運成本顯著上升，使得疫情後機票價格難以恢復至疫情前的低水平。在AirAsia陸續恢復航班的一年後，決定於2024年推出的首波大促銷裡，提供單程未稅0元起的超低價格，這是疫情前也很難有的超低優惠，希望藉此回饋給台灣的旅客，讓旅客提前計畫2024年底至2025年的出國行程。