機票下殺！台灣虎航飛日韓澳越泰「單程899元起」　今10時搶票

▲台灣虎航推出機票優惠。（示意圖／台虎提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航祭開工優惠，推出日、韓、澳、越、泰機票下殺，單程機票899元起(未稅)，今(16日)上午10時開搶，優惠限定2天至明天晚間23時59分止。

農曆春節剛結束，台灣虎航再推出「好運龍底價」優惠，包括日本、韓國、澳門、越南、泰國等機票都有優惠，澳門單程機票未稅899元起、日本單程機票未稅1899元起、韓國單程機票未稅1699元起、越南單程機票未稅1799元起、泰國單程機票未稅1799元起。

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其中日本航線單程機票部分，台北/高雄-大阪2399元起、台北-新千歲2899元起、台北-羽田2099元起、台北-仙台2699元起、台北-茨城1899元起、台北-岡山1899元起、台北-函館2899元起、台北-新潟2699元起、台北-佐賀2099元起、台北-小松2099元起、台北-福岡1999元起。

韓國單程機票部分，台北-仁川1999元起、台北-釜山1999元起、台北-大邱1699元起、台北-濟州2299元起、高雄-金浦1999元起。

越南單程機票部分，台北–峴港1799元起、高雄–峴港2099元起。另泰國台北-曼谷單程機票則是1799元起，澳門台北/台中/高雄–澳門單程機票899元起。以上票價皆為單程未稅價。

台灣虎航表示，優惠機票將自今上午10時開賣至明天(17日)23時59分止，旅遊期間為2024年2月16日到5月31日。

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）