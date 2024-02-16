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清明連假離島機票下周一開賣　首波釋計11.3萬機位

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲清明連假離島航班機票下周一開賣。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

今年清明節有4天連假，交通部民航局今天(16日)宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1266架次，計11萬3226個座位數，2月19日下周一上午9時起開放訂位。

清明連假自4月4日至4月7日有4天連假，民航局規劃，4月3日至8日為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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其中澎湖航線提供664架次、5萬5810個座位數；金門航線提供448架次、4萬6906個座位數；馬祖航線提供154架次、1萬0510個座位數；上述3離島航線共計提供1266架次、11萬3226個座位數。

民航局表示，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局也提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月3日至4月5日臺灣出發往離島方向，以及4月6日至4月8日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，使有限空運資源獲得更有效之利用。

民航局表示，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

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