不只打麻將延老！醫曝「香氛促泌快樂賀爾蒙」　可提升運動成效

▲高齡醫學講座分享提升銀髮族生活品質。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

全球人口老化已是趨勢，除了藥物治療，銀髮族打麻將、多運動也可預防老化失智，而根據研究指出，香氛可協助腦部釋放「快樂賀爾蒙」多巴胺，讓人有幸福感，還能提升運動成效。

高雄今日舉辦一場「提升銀髮族生活品質」高齡醫學講座，由高雄榮總高齡醫學中心王郁鈞擔任講者，並邀請高雄市衛生局長照管理中心技正蔡雅璿分享長照未來展望、趨勢，自然療法養生健康促學會沈美秀秘書長則分享，透過精油可輔助提升長者的生活品質。

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▲高雄榮總高齡醫學中心王郁鈞。（圖／記者許宥孺攝）

高雄榮總高齡醫學中心王郁鈞表示，照顧長者、失能長輩，著重於恢復身體和心智功能，並且期盼他們走向人生終點時，心態要正向，過去研究發現，透過運動、打麻將、智力遊戲能延緩長輩老化速度。

王郁鈞指出，有動物研究，宗教檀香或鼠尾草、迷迭香、末藥等香氛，可刺激中樞神經，協助大腦釋放多巴胺、血清素，會讓人感到有幸福感，也對生活比較有動力，更可提升運動成效，不過對於長者成效能提升多少，未來還需要進一步研究。

▲衛生局長照管理中心技正蔡雅璿。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局長照管理中心技正蔡雅璿表示，老年人口越來越多的情況下，政府在佈建居家式、社區式和機構住宿式等長照資源時，也會強化品質，並列為評鑑和督導考核的標準。期盼長照機構可多方運用多元的輔療器具來幫助長輩，除了醫療及醫事人員帶領的預防延緩失能課程之外，運用芳香療法、認知療法或激勵運動，能夠幫助長輩預防、延緩失能。

▲植享家公司總經理張月園。（圖／記者許宥孺攝）

植享家公司總經理張月園表示，根據長庚、成大研究，香氛精油有助於改善睡眠、提振情緒、改善認知功能，相關研究更發表至國際期刊。尤其「嗅吸」可直接進入人體神經系統、血液循環，以生活在阿里山、都市空品比喻，最能直接影響情緒，而運用精油減緩老年相關不適並促進身心平衡，已成為熱門顯學。