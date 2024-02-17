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快訊／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售　19產品急下架

▲含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／翻攝自貿易商網站）

▲含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／翻攝自貿易商網站）

記者許宥孺／高雄報導

雲林縣衛生局日前抽驗市售辣椒粉產品，檢出致癌物「蘇丹紅」，高雄市衛生局昨(16日)又接獲，有25公斤蘇丹紅原料流入高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」，其中有11.42公斤已製成19項香料產品，總計187.18公斤，除了廠內留有庫存外，其餘已上架販售，衛生局深夜緊急通知下游16家業者下架回收，也呼籲曾購買產品的消費者，持發票向原購買商退換貨。

高雄市衛生局昨日接獲新北市公文通知，原料輸入商檢出「蘇丹紅」產品，有25公斤流向高雄市「瑪爾氏國際貿易有限公司」。

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衛生局調查，「瑪爾氏國際貿易有限公司」於2023年11月購入蘇丹紅原料25公斤， 現場該批原料剩餘13.58公斤，另11.42公斤於2023年12月17日至2024年2月5日，以該原料製成19項產品販售。原料製成產品總計187.18公斤，庫存有41.82公斤，其餘已通知下游16家業者啟動下架回收作業。

製成產品包括「麻辣藥膳湯粉」、「蒙古孜然醃漬粉」、「韓式泡菜湯粉」、「紐奧良烤雞香料粉」、「蒙特婁雞肉香料粉」、「牙買加混合萬用粉PRO」、「新疆孜然萬用粉PRO」、「日式唐辛子」、「墨西哥醃肉專用粉」、「鹽水雞椒鹽」、「韓式燒肉醃漬粉」、「川味椒麻香料粉」、「義大利綜合香草」、「新加坡沙爹醃肉香料粉」、「沙爹萬用粉PRO」、「紅燒牛肉湯粉」、「美式燒烤醃漬粉」、「黃咖哩醬粉」、「麻辣湯粉」

▼含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

▼含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

▼含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

▼含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，已售出相關產品中，高雄市售出56.76公斤，分別為「瑪爾氏國際貿易有限公司」於蝦皮網站及自售、旺來昌超市公正及博愛店、旺來興超市本館及凱旋店，已啟動緊急下架回收中；另通知10家下游分布於新北市（56公斤）、桃園市（1.2公斤）、新竹市（2公斤）、苗栗縣（6公斤）、雲林縣（1公斤）、臺南市（22.4公斤）緊急下架，並知會所轄衛生主管機關確認下架情形。

由於業者於高雄共售出11項相關產品，衛生局呼籲，若消費者曾於高雄市購買「瑪爾氏國際貿易有限公司」出品的「韓式泡菜湯粉」、「紐奧良烤雞香料粉」、「蒙特婁雞肉香料粉」、「牙買加混合萬用粉PRO」、「新疆孜然萬用粉PRO」、「墨西哥醃肉專用粉」、「川味椒麻香料粉」、「義大利綜合香草」、「新加坡沙爹醃肉香料粉」、「沙爹萬用粉PRO」、「麻辣湯粉」等11項產品，保存期限為2025年12月17日至2026年2月5日，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。

衛生局表示，該貿易商已下架該批次問題商品，目前上架產品為不同梯次。

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