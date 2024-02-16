韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

▲立法院長韓國瑜接見美國在台協會(AIT)台北辦事處孫曉雅處長。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法議事處16日發出通知，院長韓國瑜將於19日召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告。對此，民眾黨團回應，黨團已收到立法院黨團協商開會通知單，食安既為國人關注且重大議題，本黨團樂見其成，期透過行政院完整報告，以釐清行政機關食安把關作為。

國民黨立院黨團原本發起連署，要求立法院於17日召開臨時會，邀請陳建仁專案報告台中「瘦肉精爭議」，更放話臨時會若開不成，就要杯葛陳建仁首場施政報告。然而立法院會期2月1日已開始，憲法明訂臨時會為常會之外時間，且韓國瑜主持的朝野協商已協議20日開議，立院人士形容，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議。

對於臨時會提案，上午立法院議事處也回復民進黨團，通知明載，有關國民黨團函請院長協商一案，經院長指示，因時程和作業程序考量，未便召集協商。

就食安專案報告部分，綠營則表示，食安不分中央地方，想要排專案報告，一起來釐清真相，民進黨當然歡迎，可是要17號開臨時會是違憲的，開議當天、23日或27日是可行日期，可以討論。

稍早，立法院議事處發出公文，院長韓國瑜將於19日召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告。