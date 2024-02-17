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線上國際書展最低1折起、電子書7元起　收藏經典文學只要銅板價

博客來線上國際書展（圖／博客來提供）

▲線上購書平台推國際書展，活動展期至4月9日止。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2024台北國際書展將於2月20日至25日在世貿一館登場，線上購書平台已先開跑國際書展，包括讀者最愛的童書、語言學習和文學小說，以及各類別圖書雜誌，從實用工具書到經典著作，買書優惠下到最低1折起，除了不到50元銅板價可入手經典文學，還有價差大的套書折扣，用最少預算就能補齊書單。

宅在家動動手指就能逛書展，博客來線上國際書展今年主打規模與折扣深度空前，6萬種中文、外文、簡體、雜誌1折起，2萬種電子書全面7元起，參展商品滿千現折100元，中文書品數較去年增逾1成，其中不乏眾多年度熱門暢銷書，折扣帶分為4折以下、5折、7折、75折起、現折100元等。除了折扣專區，還特別精選話題書單，策劃「國際交誼廳」、「話題廣場」、「生活沙龍」三大主題展區，滿足各年齡層及不同興趣的讀者。

博客來觀察，國際書展中，童書、語言學習和文學小說是讀者最愛的三大熱門類別，建議家長可趁機入手低價幼幼書，與定價較高的知識讀本套書，搭配品牌日每月逢7折扣再優惠；職場晉升和海外留學驅動下的語言學習類書籍，提供7折特惠外，結帳現折百也很有感；文學方面，從古文到現代詩，從經典、暢銷到話題小說全都囊括，尤其哈利波特系列新作《怪獸與牠們的產地系列 電影劇本書》首次降價，入手價千元有找，收藏《小王子》、《戰爭與和平》等只要銅板價49元。另根據近期銷售數據，讀者對內在探索和外在實用知識有著多元且深入的需求，帶動心理學與股市知識書籍熱銷。

怪獸與牠們的產地系列 電影劇本書（圖／博客來提供）

▲《怪獸與牠們的產地系列 電影劇本書》首次降價，特價945元。（圖／博客來提供）

樂天KOBO電子書則是與台北國際書展同步舉行，2月20日至25日活動期間全站75折，輸入AMAZING即享優惠，單筆滿2,000元再抽樂天點數2,000點，趁現在把想看的書一次買起來很划算，尤其套書價格超值，例如史詩科幻片《沙丘：第二部》將於月底在台上映，電影原著小說《沙丘六部曲》，原價2,450元，優惠價1,562元；暢銷作家布蘭登‧山德森的《白沙套書（全三冊）》原價945元，優惠價638元；24位演員、歌手擔任說書人齊獻聲的《格是話：另一種格林童話》， 原價3,980元，優惠價2,538元。另外也可搭配百大暢銷榜書單，如《原子習慣》、《我可能錯了》、《晶片戰爭》皆享單本79折，輸入全站優惠碼再75折的雙重優惠。

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