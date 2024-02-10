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大陸 大陸焦點 特派現場

龍年英文要摒用「dragon」？　大陸要正名為「loong」

▲北京什剎海巨型龍燈。（圖／CFP）

▲「龍」年英譯是Dragon還是Loong。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

龍年的序幕拉開，2月8日晚上，大陸關於「龍不再翻譯為dragon而是loong」話題衝上微博熱搜第一。長久以來，龍的英文翻譯一直都是「dragon」。但鑑於「dragon」在西方普遍被視為是兇殘的怪獸，形象負面。而中國認為，在當地龍象徵友好和善，代表著好運與吉祥，因此積極推動英文翻譯正名為「loong」。

據《澎湃新聞》報導，大陸在目前的中小學教材中，「龍」的英文多半被翻譯為「dragon」。但最近這一個月，隨著龍年的臨近，「龍」的英文翻譯中「loong」逐漸被許多中國人所接受。

如1月9日，CGTN在報導「新春龍舞挑戰賽」活動時，把「龍年」譯為「Loong Year」，把「龍舞」譯為「Loong Dance」；在小年報導中，CGTN也將「『龍』主題的藝術品」 譯為「loong themed artwork」。

「Loong」的最早出現甚至可以追溯到1809年，英國傳教士馬希曼在翻譯《論語》時，對翻譯中用到的基本漢字進行了注音，其中對「龍」的注音便是「loong」。

南京財經大學外國語學院英語專業教師程水英表示，英文翻譯時，對於漢語中的一些帶有中國傳統文化印記的專有名詞，音譯是一種比較巧妙的翻譯方式，可以向譯語讀者輸入源語文化資訊，如功夫（kungfu）、豆腐（tofu）、粽子（zongzi）等。如今將「龍」譯為「Loong」，也被越來越多的人所接受。

「Loong」和Dragon」的區別到底在哪里？中國專家介紹，英文單詞「dragon」所指代的龍，指的是歐洲神話中的一種虛構動物，體格龐大，形象兇悍。而中國傳統文化中的「龍」多半帶有美好的寓意，是吉祥、高貴、勇敢的象徵，中國人也自豪於自己是「龍的傳人」。

微信公眾號「上海文聯」曾對「Loong」的接受度進行過調查，參與投票的網友中，超過九成在「Loong」和「Dragon」之間選擇了「Loong」。

對於「龍」的翻譯爭議其實一直都存在。2015年大陸全國兩會期間，就有政協委員提議，對「龍」的英文翻譯進行進一步明確。據《澎湃新聞》報導，華東師範大學傳播學院副教授黃佶早在2006年就提出，「龍」不應該翻譯成 「dragon」，「loong」才應該是「龍」的正確英譯。

中國專家稱，關於「龍」的英譯，中國社會在應用上正慢慢形成新的選擇和標準。隨著中國經濟和文化軟實力的日益增強，漢語文化也越來越多地為外國遊客所了解，大量文化負載詞只需使用音譯的方法便能被理解和接受，例如陰yin、陽yang、太極taiji等。

專家說，音譯翻譯方式能最大限度保留源語語言風格，同時也能最大程度傳遞原文中的本土文化訊息，給予外國人士更多了解中國的機會。

不過，也有網友認為，如果將中國龍改翻譯為「loong」，「那麼『dragon』翻譯成啥好呢？『爪根』？」

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