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情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

▲▼愛情,情人節,電影,故事,大腦,單身。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲情人節送禮也有學問。（示意圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2月14日是西洋情人節，許多人都會送給心儀的對方一份禮物，表達自己愛慕的情意，但中西文化不同，有些許差異，可別花錢送禮，卻惹來對方不高興，甚至送錯禮、表錯情。對此，命理師楊登嵙整理情人節送禮11大禁忌，供民眾參考。

一、忌送鐘

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「送鐘」與「送終」同音，在華人傳統觀念中，這是不吉利，有與對方終止交往的意思！

二、忌送傘

「送傘」與「送散」同音，感情交往散掉了。忌送傘不是指下雨天你不能送一把傘去解救對方，而是說，不可以在情人節把傘當成禮物贈送對方。

三、忌送扇

「送扇」與「送散」同音，感情交往散掉了。

四、忌送剪刀

如同暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。

五、忌送鞋

「送鞋」與「送邪」同音，不吉利，而且有請對方走路、分離的意思。

▲▼情人節。（圖／取自免費圖庫Pexels）

六、忌送手帕

對傳統華人來說，手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，所以這是千萬不可以亂送，收到的人會有觸霉頭的感覺啊！也代表感情無疾而終！

七、忌送巾

手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，俗語說：送巾，斷根（閩南語），意思是贈人毛巾，代表永別，也隱喻事情不要再發生，所以最好毛巾、圍巾都不要。

八、忌送布娃娃

有形就有象，有象就有應，應就是靈應，布娃娃容易有靈侵入，產生靈異現象。甚至讓對方認為你認為他太幼稚而生氣。

九、忌送梨

「送梨」與「送離」同音，情感分離，所以情人節當天不可送梨，尤其只送一顆，而且還把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，不吉利！平常送梨子禮盒則沒關係。

十、忌送李

「送李」與「送離」諧音同，情感分離，所以情人節當天不可送李，平常送李子禮盒則沒關係。

十一、忌送蠟燭

在華人傳統的觀念中，蠟燭是祭祀亡者使用，尤其是白色蠟燭，千萬不可以拿來送對方，不吉利！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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