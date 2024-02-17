全台沒據點了！西門「喜滿客影城」3月底結束營業：說再見是暫時的

▲喜滿客影城絕色店將於3月底結束營業。（圖／翻攝自Google maps）

記者曾筠淇／綜合報導

「說再見只是暫時的，喜滿客絕色店在這裡畫下句點。」坐落於西門町的喜滿客影城經營20多年，但稍早發文公告，絕色店將於3月31日結束營業，並開放會員儲值金退費、團券退費。消息曝光後，讓不少在地人感到不捨。

臉書粉專「喜滿客影城」在臉書粉專發文表示，喜滿客影城絕色店將於3月31日結束營業，感謝影迷過去20多年的支持和陪伴，共創了許多美好回憶，只是因為大環境因素，所以經過評估後，影城不得不沉重且遺憾地宣布這個消息，「喜滿客影城將結束西門町絕色店的運營，並將於2024年3月31日劃下完美句點」。

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不過粉專也說，在結束營業前，影城也想和民眾好好道別，因此即日起將舉辦「絕對有您、感謝相挺」的道別活動，邀請朋友們留下絕美印記，「說再見只是暫時的，喜滿客絕色店在這裡畫下句點，未來！讓我們再用更美好的樣貌相見」。

粉專也附上3張圖片，提到影城開放會員儲值金退費、團券退費，退費地點在喜滿客影城絕色店11樓，申請退費受理時間為周一至周五的上午11時到晚上8時，以及周六、周日的上午9時至中午12時。

消息曝光後，底下網友紛紛回應，「有去這邊看過幾次電影，沒想到那麼久沒去了，要結束營業了」、「驚，我還在想未來包場都要找你們呀」、「天啊～不能相信」、「時代的眼淚」、「不敢相信」。

據了解，喜滿客影城是台灣連鎖電影院，台灣據點原本包含絕色店、京華城店、美奇萊店和夢時代店。不過， 京華城店已於2019年與購物中心一起結束營業；美奇萊店2017年改由喜樂時代影城接手；夢時代店則在2022年結束營業，並於2023年由秀泰影城接手。如今，絕色店也結束營業，等於全台已經沒據點了，讓不少老粉絲感到可惜。