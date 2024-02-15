西門町槍戰畫面曝！當街互轟8槍釀4傷　帶槍助陣遭特警圍捕

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區發生槍擊事件，2派人馬共計7人當街互轟8槍，導致有4人中彈受傷，其中包括天道盟副盟主「吉董」兒子胸口中彈，警方事後荷槍實彈圍捕逃逸嫌犯到案，開槍的監視器畫面也曝光。

警方調查，林姓女子在私人招待所舉辦慶生會，但事後卻發生口角衝突，進而衍生雙方當街開槍事件，警方也不敢大意在24小時內隨即逮捕七人到案，訊後依相關規定移送法辦。

▲開槍畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，14日凌晨3時許，西門町商圈發生槍擊事件，雙方共計互轟8槍，導致有4人中彈受傷，警方到場後先將傷者全數送往醫院救治，其餘在場一干人等全部帶回派出所釐清狀況。據悉，當天案發前，一夥人都在西門町替22歲的林姓女子慶生。

席間翁姓男子與林姓男子在慶生會上發生口角，雙方事後又透過通訊軟體相約輸贏，翁男找來連、黃、洪以及陳等4名男子，攜帶3把槍枝前往現場助陣，剛好在樓下遇到正要下樓的林姓男子以及林的謝姓友人，雙方當街又發生口角衝突，最後衍生成駁火事件，造成4人中彈受傷，林男的謝姓友人以及幫翁助陣的洪、陳2人在案發後逃離現場。

▲警方圍捕畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在場逮捕4名中槍的嫌犯，另外逮捕涉嫌丟棄槍枝的謝姓男子，以及另外帶槍助陣的2人，因為帶槍助陣的2人可能身懷槍械，警方掌握情資後也出動特勤隊，在北投榮總附近將兩人查緝到案。