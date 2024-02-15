西門町駁火4把槍曝光！3改造手槍+1瓦斯槍　警用PPQ也在列

▲當街駁火8槍，警方查扣雙方火力，赫見警用PPQ（右1）也在列。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區發生槍擊事件，2派人馬共計7人當街互轟8槍，導致有4人中彈受傷，其中包括天道盟副盟主「吉董」兒子胸口中彈，警方事後追出逃逸的3人，起獲4把槍枝以及5顆子彈，知情人士透露，4把槍中有3把是改造槍枝，黑市價格約在10至15萬元，另外還有1把瓦斯槍，竟是現役警員使用的PPQ的鋼珠版本。

警方調查，14日凌晨3時許，西門町商圈發生槍擊事件，雙方共計互轟8槍，導致有4人中彈受傷，警方到場後先將傷者全數送往醫院救治，其餘在場一干人等全部帶回派出所釐清狀況。據悉，當天案發前，一夥人都在西門町替22歲的林姓女子慶生。

席間翁姓男子與林姓男子在慶生會上發生口角，雙方事後又透過通訊軟體相約輸贏，翁男找來連、黃、洪以及陳等4名男子，攜帶3把槍枝前往現場助陣，剛好在樓下遇到正要下樓的林姓男子以及林的謝姓友人，雙方當街又發生口角衝突，最後衍生成駁火事件，造成4人中彈受傷，林男的謝姓友人以及幫翁助陣的洪、陳2人在案發後逃離現場。

謝姓男子先將林帶離現場並送往醫院救治，並替林處理槍枝，將槍枝丟在新北市新莊區的小公園草叢內，警方事後也帶著謝前往找槍，在公園草叢內起獲金牛座935型號的改造手槍。據了解，該槍雖然為改造槍枝，但可以設定連發，黑市價格約落在15萬元左右。

另外，警方也循線追查涉嫌幫翁助陣的洪、陳2人，並在北投榮總醫院附近出動特勤隊當街逮人，並起獲2把改造手槍、1把瓦斯鋼彈槍以及4顆子彈，查扣的改造槍枝部分，其中1把為克拉克G43型改造手槍，另一把則為金牛座改造槍枝，但因沒有連發功能，所以2把槍的黑市價格約在10萬元。

至於警方查扣的瓦斯槍，與現行台灣警員使用的PPQ手槍一模一樣，只是被查扣的PPQ瓦斯槍動力輸出是利用小型的瓦斯鋼瓶擊發鋼珠彈，但也具有一定的殺傷力，市價約在3萬元左右，總計4把槍的市值約為38萬元。