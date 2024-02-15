西門町槍戰釀4傷！黑2代仍住院中　事主大腿中彈坐輪椅移送

記者劉昌松／台北報導

台北市西門町商圈西門捷運站一號出口旁昨天凌晨發生槍擊案，7名嫌犯分拿4把槍互轟8槍，造成4人中彈送醫，檢警專案小組連夜追查，疑似引爆衝突的林男雖腿部中彈，但傷勢狀況許可出院後，與協助藏槍的謝姓男子等共3人，15日下午被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪移送台北地檢署複訊，至於胸部中槍的天道盟吉董之子連男仍在醫院治療中。

▲涉及西門捷運站旁槍擊案的林姓男子大腿中彈，經送醫後被移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，林姓女子13日晚上在萬華區西門商圈舉辦慶生趴，林男等友人受邀參加，席間翁姓男子與女友發生口角爭執，疑似具有黑幫背景的林男上前制止，反與翁男發生口角衝突。

翁男在眾人勸說下先離開現場，卻又在通訊軟體上與林男繼續互嗆輸贏，接著翁男找來天道盟北海會會長「吉董」的兒子連姓男子、與黃姓、洪姓及陳姓男子等4人一起回到派對，結果在門口遇到林男，雙方爆發第2次衝突。

林男當街掏出槍枝，朝翁男人馬射擊，洪、陳2人也掏槍反擊，雙方共開8槍，造成林男腿部中彈，另外翁、黃2人則是手臂中彈，天道盟北海會會長吉董的連姓兒子則是胸口中槍。

▲警方連夜將涉及槍擊案的嫌犯逮捕並查扣槍彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警獲報後立即展開追查，查出先開槍的林男將槍枝交給謝姓友人，由謝男帶到新北市新莊區一處公園，另外洪、陳2人則是持3把槍逃竄新北市淡水、北投區，最後遭警方鎖定在北市榮總醫院附近一舉逮捕，共計查扣3把改造手槍、1把瓦斯槍，4顆子彈。

4名受到槍傷的嫌犯都分別送醫救治，其中林男因傷勢狀況較穩定可先行出院，經警方訊問後，移送台北地檢署時，原本下了警車要坐上輪椅，經協調後，林男決定自己跛著腳走進候訊室，同案遭移送的還有幫忙藏槍的謝男，以及另方人馬洪男。

至於胸部中槍的天道盟北海會會長吉董之子連男等另3名受傷嫌犯，因傷勢須持續接受醫治，正由警方戒護就醫，將在傷勢穩定後進行偵訊，在此同時，專案小組仍持續追查槍枝來源。