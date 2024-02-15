快訊／「西門町槍戰」開槍2男聲押禁見　1男協助藏槍7萬交保

▲西門町14日大街上爆發槍戰，總共造成4人中彈送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

台北西門町西門捷運站一號出口旁14日發生槍擊事件，7名嫌犯分拿4把槍互轟8槍，總共造成4人中彈送醫。台北地檢署檢方15日下午複訊引爆衝突、搶先開火的林姓男子、協助藏槍的謝姓男子及衝突另一方人馬的洪姓男子，訊後對林男、洪男向法院聲押禁見，並裁定謝男7萬元交保候傳。

林男13日晚間在西門商圈參加女性友人的慶生派對，不料席間與翁姓男子吵架結怨，翁男儘管在眾人的勸說下一度離開現場，事後卻找了天道盟北海會會長「吉董」的兒子連姓、洪姓、黃姓與陳姓男子等4人重回派對，雙方在現場發生第2次衝突。

林男當街拿出槍枝朝翁男等人射擊，洪、陳2人也掏槍反擊，雙方共開8槍，造成林男腿部中彈，另外翁、黃2人則是手臂中彈，天道盟北海會會長吉董的連姓兒子則是胸口中槍。事後，林男將槍枝交給謝姓友人，由謝男帶到新北市新莊區一處公園丟棄，洪、陳2人則是持3把槍逃竄新北市淡水、北投區藏匿。

警方知情後立刻展開追查，發現中彈的林男、翁男、黃男及連男事後均自行到台大醫院、淡水馬偕就醫治療，幸均無生命危險，另外3人也在15日陸續被警方查緝到案，並查扣3把改造手槍、1把瓦斯槍以及4顆子彈，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送法辦。