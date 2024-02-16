快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

▲台北市西門町慶生派對槍擊案，率先開火的主嫌林姓男子腿部中彈無大礙，經檢方複訊聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市西門町西門捷運站1號出口旁，前天（14日）凌晨發生槍擊事件，7名嫌犯分持4把手槍互轟8槍，共造成4人中彈送醫，其中引爆衝突先開槍的林姓男子，與另1派人馬的洪姓男子經檢警拘提到案，今（16）日被台北地院裁定羈押禁見，而在槍戰中被打傷胸部天道盟北海會會長「吉董」的兒子連男，仍被警方戒護住院治療。

法官裁定理由為林男與洪男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》等重罪、犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串滅證之虞。此外，檢警另拘提逃走的陳男，並從醫院帶回槍傷無大礙的翁男，今傍晚訊後向法院聲押禁見陳男，翁男持續偵訊中。

本案源於林姓男子13日晚間，在西門商圈參加女性朋友的慶生派對，席間與翁姓男子吵架，翁男被眾人勸離後，持續傳訊息跟林男對嗆，接著找連男、洪男、黃男與陳男4人助陣折返現場，與林男爆發第2度衝突。

▲檢警連夜拘提西門町槍擊案逃亡嫌犯，並查扣犯案用的槍彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男當街搶先掏槍朝翁男等人開火，翁男這邊的洪男持雙槍、陳男持1槍反擊，雙方互轟8槍，造成林男腿部，翁男與黃男手臂各自中彈，連男胸口中槍，4人均被送醫急救，林男倉促中把槍彈交給謝姓男子，帶往新北市新莊區丟棄，洪男與陳男也持槍逃竄到新北市淡水區、北市北投區等地藏匿。

檢警獲報展開追捕，及時在2家醫院找到中槍的4人，均無生命危險，另3嫌也在昨天（15日）陸續被拘提到案，共查扣3把改造手槍、1把瓦斯槍與4顆子彈，謝男昨經檢方複訊後，交保7萬元。