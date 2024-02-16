　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

▲▼台北市西門町慶生派對槍擊案，主嫌林姓男子。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市西門町慶生派對槍擊案，率先開火的主嫌林姓男子腿部中彈無大礙，經檢方複訊聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市西門町西門捷運站1號出口旁，前天（14日）凌晨發生槍擊事件，7名嫌犯分持4把手槍互轟8槍，共造成4人中彈送醫，其中引爆衝突先開槍的林姓男子，與另1派人馬的洪姓男子經檢警拘提到案，今（16）日被台北地院裁定羈押禁見，而在槍戰中被打傷胸部天道盟北海會會長「吉董」的兒子連男，仍被警方戒護住院治療。

法官裁定理由為林男與洪男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》等重罪、犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串滅證之虞。此外，檢警另拘提逃走的陳男，並從醫院帶回槍傷無大礙的翁男，今傍晚訊後向法院聲押禁見陳男，翁男持續偵訊中。

本案源於林姓男子13日晚間，在西門商圈參加女性朋友的慶生派對，席間與翁姓男子吵架，翁男被眾人勸離後，持續傳訊息跟林男對嗆，接著找連男、洪男、黃男與陳男4人助陣折返現場，與林男爆發第2度衝突。

▲▼西門町當街互轟8槍，導火線竟是情侶吵架。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲檢警連夜拘提西門町槍擊案逃亡嫌犯，並查扣犯案用的槍彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男當街搶先掏槍朝翁男等人開火，翁男這邊的洪男持雙槍、陳男持1槍反擊，雙方互轟8槍，造成林男腿部，翁男與黃男手臂各自中彈，連男胸口中槍，4人均被送醫急救，林男倉促中把槍彈交給謝姓男子，帶往新北市新莊區丟棄，洪男與陳男也持槍逃竄到新北市淡水區、北市北投區等地藏匿。

檢警獲報展開追捕，及時在2家醫院找到中槍的4人，均無生命危險，另3嫌也在昨天（15日）陸續被拘提到案，共查扣3把改造手槍、1把瓦斯槍與4顆子彈，謝男昨經檢方複訊後，交保7萬元。

ET快訊
晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」
王志安捐100萬日圓　罕病基金會拒收：已退款
晚安小雞在台造假被追殺！　多案不起訴
台灣人過年寧願出國！　他揭「3關鍵主因」
年收200多億！地表最強YTR：我不有錢
快訊／西門町槍戰2男收押　天道盟吉董兒持續住院
再變天時間曝　「涼冷空氣接力到2月底」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求前女友復合不成...猛刺她肚子一刀險死　莽男衝動下場慘曝

快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

屏東芒果結穗期遇上病蟲害大落果　蘇清泉：亟需農政單位正視救助

影片曝！工程師遭超速機車撞飛不治　父母泣：沒道歉只問有無保險

路怒症上身！開車怒嗆「外送員都去死一死」　莽駕駛被判罰金4千

紅衣嬤電動機車撞護欄！飛落5m深排水溝　路人急拋救生圈保她一命

宜蘭監獄附近轎車撞路樹「烏龜翻」　夫妻受傷送醫

遭爆婚外情！激吻小三私密照流出　基隆消防局長緊急回應了

16歲少年跟媽吵架負氣離家「失聯7天」　所長一番話讓他淚灑警局

矽酸鈉槽車「後輪煞車鎖死」一路冒煙　波及路旁停車...恐怖畫面曝

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

賈玲「消失1年」為戲狂減50公斤！　朋友超心疼...親姊看了：是P的吧XD

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

求前女友復合不成...猛刺她肚子一刀險死　莽男衝動下場慘曝

快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

屏東芒果結穗期遇上病蟲害大落果　蘇清泉：亟需農政單位正視救助

影片曝！工程師遭超速機車撞飛不治　父母泣：沒道歉只問有無保險

路怒症上身！開車怒嗆「外送員都去死一死」　莽駕駛被判罰金4千

紅衣嬤電動機車撞護欄！飛落5m深排水溝　路人急拋救生圈保她一命

宜蘭監獄附近轎車撞路樹「烏龜翻」　夫妻受傷送醫

遭爆婚外情！激吻小三私密照流出　基隆消防局長緊急回應了

16歲少年跟媽吵架負氣離家「失聯7天」　所長一番話讓他淚灑警局

矽酸鈉槽車「後輪煞車鎖死」一路冒煙　波及路旁停車...恐怖畫面曝

董仔發文不捨這群人停更！　PO成員合照：身為一份子覺得非常驕傲

向陳俊翰致歉！王志安捐100萬日圓遭罕病基金會拒收：已完成退款

晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」：他一點也不笨

德德爆紅IG粉絲逼近30萬　鄭運鵬坦言：沒有料到

年代旅遊遭踢出品保！觀光署將追繳135萬保證金　15天內未繳可撤照

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

丁學文／陸股疲軟恐是政局不穩　拉回投資人信心是重點

求前女友復合不成...猛刺她肚子一刀險死　莽男衝動下場慘曝

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

社會熱門新聞

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

貴婦開邁巴赫追撞前車　開價10萬別報警「我沒駕照」

小六女童撿「魚攤冰塊」充飢　17歲少年淪街友

撞擊瞬間曝！小貨車國道追撞緩撞車1死

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

激吻小三私密照流出　基隆消防局長緊急回應了

即／男陳屍中正紀念堂公廁！警急拉封鎖線調查

男揪女童開房間第1次就懷孕　法官重判

快訊／貢寮女騎士與化學槽車對撞　血流滿地亡

更多熱門

相關新聞

「西門町槍戰」開槍2男聲押禁見

「西門町槍戰」開槍2男聲押禁見

台北西門町西門捷運站一號出口旁14日發生槍擊事件，7名嫌犯分拿4把槍互轟8槍，總共造成4人中彈送醫。台北地檢署檢方15日下午複訊引爆衝突的林姓男子、協助藏槍的謝姓男子及衝突另一方人馬的洪姓男子，訊後對林男、洪男向法院聲押禁見，並裁定謝男7萬元交保候傳。

西門町槍戰畫面曝　當街互轟8槍釀4傷

西門町槍戰畫面曝　當街互轟8槍釀4傷

為妹子慶生爆槍戰4傷　事主坐輪椅移送

為妹子慶生爆槍戰4傷　事主坐輪椅移送

西門町駁火4把槍曝光　警用PPQ也在列

西門町駁火4把槍曝光　警用PPQ也在列

西門町兩派互轟8槍4人中彈　導火線令人傻眼

西門町兩派互轟8槍4人中彈　導火線令人傻眼

關鍵字：

西門町槍戰改造手槍慶生派對

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

沙發擠滿貓　左邊大橘睡到壞掉了

更多

最夯影音

更多
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面